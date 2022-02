DŽONI DEP PETI PUT MEĐU SRBIMA! Glumac obožava Srbiju, prvi put je bio pre 3 DECENIJE, a Kusturica mu je mnogo pomogao

Slavni američki glumac Džoni Dep odlikovan je Zlatnom medaljom za zasluge Republike Srbije, za izuzetan doprinos u njenim naporima za širenje i unapređenje lokalne umetničke zajednice.

On se zahvalio na medalji koju je dobio i rekao da će se truditi da to bude njegovo otelotvorenje u našoj zemlji, a pomenuo je ćavape i šljivovicu i da nikada nije probao, a onda se ispravio i rekao da je ipak probao jednom, a cela sala se nasmejala.

- Na ivici sam novog života i sviđa mu se ovaj početak, a voleo bi da taj početak otpočne ovde u Srbiji, ako me želite, blagosloveni bili! Primam ovu veliku čast i nikad je neću izneveriti, hvala vam - rekao je između ostalog pri primanju Zlatne medalje.

- Ovo je zaista jedan vanredan trenutak za mene i vrlo sam ponosan. Imao sam priliku, pre mnogo godina, kada sam upoznao veoma čudnog čoveka, koji čim sam ugledao, znao sam da ne pripada Holivudu... Kusturica je postao brat, njegova porodica je postala moja, gledao sam kako mu deca odrastaju. To je bila veza koju smo ostvarili od prvog dana. On kaže ono što misli, i to mi se sviđa kod njega.

Ono što je ovde divno, što ljudi misle da je svrha iskoristiti trenutak. Verujem da postoji dosta talenta koji ćemo ovde tek iznaći i radujem se što ću biti deo toga. Zaista želim da vam se zahvalim predsedniče Vučiću, drago mi je što ste mi ukazali čast. Moje iskustvo sa ljudima u Srbiji, jedan potpuno novi život. Sviđa mi se ovaj početak i voleo bih da taj početak otpočne baš ovde. Blaogosloveni bili. Primam ovu veliku čast i nikada je neću izneveriti - dodao je Džoni Dep.

Međutim, dobro je poznato da ovo nije prvi put da Džoni Dep dolazi u Srbiju. Prvi put je posetio pre tri decenije, odnosno 1992. godine kada ga je Emir Kusturica doveo u Beograd na FEST.

On je tada u beogradskom SKC-u svirao gitaru zajedno sa grupom Partibrejkers 1992. godine, a pojavljuje se i čuveni američki režiser Džim Džarmuš. Njih je u Beograd doveo Emir Kusturica koji je sa Depom snimao film Arizona Drim. Džarmuš i Dep su te godine bili gosti FEST-a.

Godine 2010. bio je specijalni gost Međunarodnog filmskog i muzičkog festivala "Kustendrof" na Mokroj Gori.

"Sviđa mi se duh. Osećaj ponosa je ono što ovde cenim i poštujem", rekao je tada Džoni komentarišući Srbiju.

Zatim je 2019. godine, tokom februara i marta, Dep boravio u Srbiji zbog snimanja filma "Minamata". Tada je odseo u jednom luksuznom hotelu u Beogradu. Tom prilikom uživao je i u noćnim provodima, i obilazio prestoničke restorane, a tada su mu društvo pravile članice grupe Hurricane.

Oktobra 2021. godine je takođe posetio Srbiju kada je promovisao animirani serijal proizveden u Republici Srbiji za globalnu distribuciju Puffins Impossible.

Serijal je kreiran u studiju za proizvodnju animiranih sadržaja Iervolino Studios Andrea Jervolina i Monike Bakardi, osnivača matične kompanije "Iervolino&Lady Bacardi Entertainment (ILBE)", a produkciju potpisuje Archangel Digital Studios (ADS) Miloša Bikovića. Serijal je realizovan uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Inače, Džoni Depm stalno navodi Emira Kusturicu kao nekog ko mu je mnogo pomogao.

"Imao sam sreće da 1990. godine upoznam reditelja Emira Kusturicu. Mi smo napravili film zajedno, nisam bio siguran koliko će trajati snimanje, ali sam mislio da će potrajati", rekao je Dep i nastavio:

"Trajalo je oko godinu dana, pa smo se zbližili, a njegova porodica me je upoznala sa srpskom kulturom. Kada sam se razboleo njegovi roditelji su brinuli o meni", rekao je glumac.

