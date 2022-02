OD SRBIJE SAM UVEK DOBIJAO SAMO DAROVE: Emotivni govor Džonija Depa nakon uručene MEDALJE za zasluge! Pomenuo ĆEVAPE I ŠLJIVOVICU

Slavni holivudski glumac Džoni Dep odlikovan je danas Zlatnom medaljom za zasluge Republike Srbije, za izuzetan doprinos našoj zemlji u njenim naporima za širenje i unapređenje lokalne umetničke zajednice.

Zlatnu medalju Dep je primio povodom Dana državnosti u Palati Srbija, a istu mu je uručio lično predsednik Aleksandar Vučić.

Dep se nakon uručene medalje obratio prisutnima, te se duboko zahvalio na časti koja mu je ukazana.

foto: Zorana Jevtić

- Ovo je zaista jedan vanredan trenutak za mene i vrlo sam ponosan. Poštovani gospodine predsedniče, narode Republike Srbije, umetnici, producenti, svi koji činite ono što je plodonsono, pre mnogo godina sam bio blagosloven kad sam upoznao jednog neobičnog čoveka. Čim sam ga ugledao, znao sam da on ne pripada Holivudu. Njegovo ime je Emir Kusturica. Kusturica mi je postao brat, njegova porodica je postala moja, gledao sam kako mu deca odrastaju. To je bila ta veza koju smo ostvarili od prvog dana kad smo se upoznali. Kad vas voli, on vas zaista voli, a kad vas ne voli, on vas zaista ne voli. On kaže ono što zaista misli i veruje u sada - počeo je svoje izlaganje Džoni Dep, te dodao:

foto: Zorana Jevtić

- To je nešto što sam naučio od ove divne zemlje - svrha rada i ostvarivanje novih radnih mesta. Zaista to želim, koliko god mogu da doprinesem tome. Ono što je ovde divno jeste da ljudi misle da je svrha iskoristiti sada ovaj trenutak, suština je slaviti trenutak. Ovde sam s Emirom napravio film s ekipom koja je bila spektakularna, s ekipom koja nijednog trenutka nije bila umorna, iako je bila iscrpljena. Verujem da postoji dosta talenta koji ćemo ovde tek iznaći i nadam se da ću biti deo toga. Hvala vam puno. Zaista želim da vam se zahvalim, predsedniče Vučiću. Drago mi je što ste mi dodelili ovu medalju za zasluge. Ostaću je dostojan i učiniću sve što je u mojoj moći da ovo bude otelotvorenje moje obaveze ovde. Gajim strast ka svemu ovde - ćevapima... neko mi je rekao nešto i o šljivovici, ali nisam imao prilike da je probam, možda jednom. (smeh)

foto: Zorana Jevtić

Glumac je dalje naglasio da je od Srbije dobijao samo darove.

- Ništa nisam ovde dobio osim poklona i darova. Emir mi je dao jedan potpuno novi život. Sad sam na početku jednog novog života i sviđa mi se to što je taj početak baš u Srbiji, ukoliko me vi želite, naravno - istakao je.

- Hvala vam još jednom, blagosloveni bili. Iz dubine duše, iz onoga što zaista jesam se zahvaljujem, primam ovu čast koja mi je ukazana i nikad je neću izneveriti, hvala vam puno - završio je svoj govor holivudski glumac.

Slavni glumac poslednji put je u Beogradu bio u oktobru prošle godine kada je promovisao animirani serijal Puffins Impossible, proizveden u Srbiji, a kreiran u studiju za proizvodnju animiranih sadržaja Iervolino Studios (IES), u vlasništvu Andree Iervolina i ledi Monike Bakardi, osnivača matične kompanije Iervolino & Lady Bacardi Entertainment (ILBE), dok produkciju potpisuje Archangel Digital Studios (ADS) Miloša Bikovića.

(Kurir.rs)

Bonus video:

03:22 HVALA RODITELJIMA EMIRA KUSTURICE: Džoni Dep otkrio do sada nepoznat detalj iz svog života