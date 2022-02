ŠERBEDŽIJA O SLUČAJU MIRA FURLAN: S mrtvima ne polemišem, ali živima... Glumac objavio pismo koje daje odgovore na sva PITANJA

Rade Šerbedžija oglasio se preko Fejsbuka i prvi put napisao kakav je bio njegov odnos sa koleginicom Mirom Furlan.

Glumica je u svojim memoarima opisala događaje zbog kojih je, kako je navela, bila razočarana u Šerbedžiju i nisi govorili do njene smrti.

"Rade Šerbedžija je dobar momak, a ja loša cura, omiljena hrvatska veštica", napisala je Mira Furlan u svojoj autobiografiji "Voli me više od svega na svijetu".

"S mrtvima se ne polemizira. Njihova je posljednja replika i to treba poštovati. Ali živima, koji u ovome sudjeluju, valja reći sljedeće:

Mira Furlan igrala je Medeju cijele četiri sezone na Brijunima, nakon zbivanja koja su u knjizi opisana onako kako su opisana.

Međutim, ovako kako živi objavljuju njezin posthumni rukopis (koji je imao, po svjedočenju izdavača, više od tisuću stranica i ova, ovako redigirana verzija, nije od nje potpisana) trebalo bi da se ti autori i potpišu na svoje uredništvo. Ja ne želim davati nikakve intervjue niti dodatna objašnjenja. Osjećam se jedino obaveznim objaviti posljednje Mirino pismo koje mi je nakon našeg zadnjega druženja 2017. ostavila na porti kazališta Ivana pl. Zajca, odlazeći iz Rijeke.

Činim to zato što sam uvjeren da to pismo svjedoči kakvi su, na kraju krajeva, bili naši odnosi.", napisao je glumac.

................................................................................................. Rijeka 13.l. 2017 Dragi Rade,

Ne znaš, ne možeš znati i nećes nikad znati koliko si me obradovao svojim pisamcem, što kažu: kao da me sunce ogrijalo! Nikada nisam do kraja u sebi pristala da je ovakovo stanje potpune nekomunikacije između nas definitivno.

I, iako je proslo 15 godina (PETNAEST!!), ja i dalje vjerujem “ da nije prekasno, da ne može biti prekasno I da ne smije biti prekasno “ (da citiram starog Bergmana).

Bio si i ostao moj uzor i “ my hero “, od onih davnih dana kada sam iz Gimnazije trčala u I. T. D . da te gledam u “ Rosenkrantzu I Guldensternu “ I da ti se divim, tebi, tvojoj snazi, ostrini, preciznosti, jasnoći i tvojoj karizmi. Bez obzira na sve, ostajem tvoj fan, tvoj poštovalac i tvoja stara kolegica, partnerica i prijatelj u nevolji.

Tvoja Mira

