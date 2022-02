TIHANA LAZOVIĆ JE POSTALA OMILJENA GLUMICA ZBOG OVE ULOGE: Uhvatila me je panika, ali mi je reditelj ispunio VELIKU ŽELJU

Proteklog vikenda na RTS emitovane su dve od šest epizoda mini-serije "Područje bez signala". U pitanju je neobična priča o običnim ljudima koji se bore za svoje pravo na rad i dostojanstven život. Scenario je nastao prema istoimenom romanu Roberta Perišića, za koji mnogi kažu da je najbolji hrvatski roman novog doba, a režiju potpisuje Dalibor Matanić (poznat po hit seriji "Novine").

Svaka epizoda nosi ime po jednom od šest glavnih junaka. Među njima je i Lipša, mlada buntovna konobarica koju sjajno tumači hrvatska glumica Tihana Lazović, naša publika je zna pre svega iz serija "Tajkun" i "Jutro će promeniti sve" i kao devojku Baneta Trifunovića.

foto: Nemanja Nikolić

- Knjigu "Područje bez signala" čitala sam i pre nego što sam znala da ćemo snimati seriju i naprosto me je oduvala. Kada su me producentkinja i reditelj pozvali da igram Lipšu, bila sam presrećna, ali me je, naravno, uhvatila i panika jer meni je to jedan od najboljih hrvatskih romana, a Lipša je postala jedan od omiljenih književnih likova u Hrvatskoj. Imala sam tremu, ali čim je krenulo snimanje, opustila sam se i uživala - poručuje Lazovićeva u saopštenju za RTS.

foto: Promo RTS

Sa rediteljem Daliborom Matanićem radi dugo i poznaju se toliko dobro da veruje da bi sa njim mogla da snima zatvorenih očiju i bez reči:

- Sa Matanićem bih mogla da snimim i reklamu za hulahopke i da to bude dobro. Srećna sam i što je iskoristio činjenicu da sam još od detinjstva vezana za muziku i dao mi da u ovoj seriji i zapevam.

O tome kako vidi Lipšu, Tihana priča:

- Ja nekako na svoje likove gledam kao na svoje prijateljice ili sestre. Ona je neustrašiva, hrabra, neko ko se uvek lako dočeka na noge. Lipša je super žena, sa kojom bih se rado družila i pila kafu.

"Područje bez signala" realizovano je u koprodukciji Hrvatske, Slovenije i Srbije. Serija se snimala čak deset meseci zbog različitih lokacija i teškoća izazvanih pandemijom koronavirusa.

Tihana je imala sreću da snima u Hrvatskoj, ali i da putuje na snimanja u Tunis i Helsinki.

- Zahvalna sam producentima što su uz sve probleme i izazove uspeli da naprave ovako dobru seriju.

foto: Promo RTS

Ova izvanredna dramska serija dobila je nagradu za najbolju seriju na respektabilnom međunarodnom festivalu Series Mania u Lilu 2021. godine, kao i nagradu publike na Seriencamp festivalu u Minhenu. Međunarodni uspeh Tihana tumači time što je reč o univerzalnoj temi:

- Ovo je posveta radničkoj klasi, priča o kapitalizmu koji guši i ugnjetava malog radnika i mislim da je svet to prepoznao.

foto: Damir Dervišagić

Ipak, posebno je uzbuđena što se serija emituje i u Srbiji:

- Bez obzira na to što je prepoznata u svetu, mislim da će serija posebno dobro leći ovde u regionu. Srećna sam što će se gledati u Srbiji, jer svi smo mi odrasli slično, svima nam je neko iz porodice - otac, majka, stric ili tetka - radio u nekoj fabrici, tako da je to priča koja nas obeležava, hteli mi to ili ne. Snaga serije je u tome što je ovo priča o dobrim i čestitim ljudima koje je sistem izneverio. To su nekada tužne, a nekada srećne sudbine, ali su definitivno uvek dirljive. Mislim da je jako teško pogledati seriju i ostati imun - zaključuje glumica.

Seriju "Područje bez signala" pratimo vikendom na RTS 1. Uz Tihanu, u glavnim ulogama gledamo Renea Bitorajca, Jovanu Stojiljković, Krešimira Mikića, Gorana Bogdana, Izudina Bajrovića, Slavka Štimca...

foto: Promo RTS

Kurir.rs

