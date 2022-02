2CELLOS SLAVI 10 GODINA POSTOJANJA: Za rođendan obradili hitove Bitlsa i Eda Širana na violončelu!

"Dedicated", šesti studijski album 2CELLOS iz 2021. godine dobio je danas i svoje prošireno izdanje – "Dedicated (Extended edition)" (Sony Masterworks/Menart).

Povodom proslave deset godina postojanja grupe, na proširenom izdanju albuma nalaze se tri nove obrade u kojima Luka Šulić i Stjepan Hauser pokazuju svoje umeće u sviranju bez granica. Kao bonus su ovog puta odabrali pesmu Eda Sheerana "Castle on the Hill", The Beatles "Yesterday" i Linkin Park "Castle of Glass".

"Dok nas slušate, nadamo se da ćete shvatiti koliko je violončelo svestrano, da je na njemu moguće odsvirati najžešći rock, najnežniju baladu i savremenu muziku. Pokreće vas na moćan način. Ima celu paletu emocija, uspona i padova. Želimo da vam priuštimo iskustvo koje ne možete dobiti nigde drugde", jednoglasno tvrde Luka i Stjepan.

Bend kreće na oproštajnu turneju, a posetiće i Beograd 23. maja kada nastupaju u Štark Areni.

