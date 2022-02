GLUMCI POSVETILI PREDSTAVU BORISU KOMNENIĆU: Njegov dobri duh je bio s nama na probama

Drama "Pelikan", po tekstu Augusta Strindberga, biće premijerno izvedena sutra uveče na sceni "Raša Plaović" Narodnog pozorišta u Beogradu. Đurđa Tešić prvo je planirala da radi komad "Otac" istog autora s Borisom Komnenićem, ali će novu režiju posvetiti velikom glumcu.

- Predstava je intimno posvećena Borisu Komneniću. Mi osećamo dug prema njemu. Bio je jedan od najznačajnijih glumaca našeg pozorišta i postigli smo dogovor da se "Ocem" vrati na scenu. Boris je morao da izađe iz voza koji se zove život na svojoj stanici. Mi smo odlučili da bez njega nećemo raditi tu predstavu, pa se posle nekoliko meseci rodila ideja da se radi "Pelikan" i da glavnu ulogu igra Dušanka Stojanović Glid. Verujem da bi se i on ovoj odluci obradovao - rekla je na konferenciji za medije direktorka Drame Molina Udovički Fotez.

Drama "Pelikan", koju je slavni švedski književnik, dramaturg i pesnik August Strindberg napisao 1907. godine, do sada nije izvođena u Narodnom pozorištu u Beogradu.

- Pitanje istine je prvorazredno filozofsko i, uopšte, životno pitanje. Najvažnije u drami "Pelikan" za mene jeste uvid u ono što u nama proizvodi laž, u posledice laži i pitanje kako se nositi sa osećanjem da smo konstantno lagani od strane ljudi kojima bi trebalo apsolutno da verujemo, da su nam autoriteti, da utiču na nas i formiraju naš odnos prema realnosti? Na psihološkom, metafizičkom, pa i političkom nivou kako se boriti protiv laži? Za mene je "Pelikan" metafizička drama sa elementima psihološkog trilera i drame apsurda. Pojavljuje se i jedna vrsta specifičnog apsurdnog humora. Radnju sam sažela u jednu noć, tačnije cela drama događa se od kasnog popodneva do duboko u noć - navela je rediteljka.

Predstava počinje smrću oca porodice, što je okidač za radnju celog komada.

- Htela sam da radim s novim snagama koje čine ovu podelu. Uspeli su da me razuvere da ovde sve ide dođavola. Nisam igrala klasiku od 2014. godine. Klasika ispravlja kičmu. Ona može da se radi da nema rupe. Igrala sam antimajke, ali ništa slično u karijeri - rekla je Dušanka Glid, koja tumači Elizu, udovicu.

U podeli su Nedim Nezirović (Frederik, sin student prava), Iva Milanović (Gerda, kćerka), Vučić Perović (Aksel, zet oženjen Gerdom) i Vanja Ejdus (Margaret, služavka).

- Na prvoj probi nam je delovalo da ćemo s ovim lako izaći na kraj. Mislim da smo napravili predstavu koja pomera granice. Moj lik je neko ko na kraju ostaje sam - rekao je Nezirović.

Ivi Milanović ovo je druga velika uloga nakon "Orlanda", a Peroviću prvu velika i zapažena u teatru.

- Duda nam je puno pomogla, kao i rediteljka, da pronađemo u sebi te mrakove - rekla je mlada glumica.

Perović o svom liku kaže da je dronjak.

- On je zao tip. Mnogo mi je važnije da pomenem Borisa Komenenića. Njegov dobri duh je leteo nad ovim procesima. Prvi put sam ostao na druženjima nakon proba sa ekipom predstave. Bilo je veoma simpatično kad su me zvali da igram s Dudom. Ako je u dobroj fazi, biće problema, rekli su mi. Ona voli talenat, a mi nismo imali problema. Mene je iznenadila. Nikad u karijeri nisam dobio kompliment kao od Dušanke Glid, a nije morala to da uradi - priznao je Vučić Perović.

Dramaturg je Đorđe Kosić, a u kreativnom timu su i Zorana Petrov (scenografija i kostimi) Vladimir Pejković (kompozitor), Ljiljana Mrkić Popović (scenski govor), Damjan Kecojević (scenski pokret) i Jelena Mitrović (video-rad).

Saradnici na predstavi su Olivera Živković (izvršni producent), Miloš Golubović (producent u Drami), Miloš Obrenović (inspicijent), Ljubica Raković (sufler) i Jasna Saramandić (asistent scenografa i kostimografa).

