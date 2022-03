BRANKA KATIĆ O NOVOJ SERIJI I VOJAŽU KAO GLUMCU: Nisam tu da mlađe uplašim! Preneću mu što mi TATA govorio o PAVLU VUISIĆU

Pala je prva klapa serije "U klinču" u bokserskom klubu Valter. Njeni kreatori su Miloš Avramović i Aljoša Ćeranić, a ova porodična saga od 30 epizoda na male ekrane stiže na jesen, i to na RTS. Radnja prati život bivšeg boksera Velje, kojeg igra Nikola Kojo, njegove žene Mire, koju tumači Branka Katić, i njihovo dvoje dece. Glavna rola poverena je mladom muzičaru Mihajlu Veruoviću Vojažu, koji igra Aljošu.

foto: Gordan Jović/ Rts

Njegova majka, koju će oživeti Branka Katić, na konferenciji za medije istakla je kako joj prija rad u tinejdž seriji.

- Dopala mi se lakoća koja postoji ovde, vedrina i mladalačka energija, koja će, videćete, prevladati. Pre snimanja smo imali probe, koje su bile zaista dobre i Mihajlu smo poručili da ništa ne brine. I Nikola Kojo i ja smo počeli kao naturščici. Gluma je nešto što ili imaš ili nemaš, ne verujem da neko može da te nauči da glumiš, možda može tvoj zanat i način razmišljanja da obogati. S tim talentom se rodiš, a Mihajlo je uspešan mladi muzičar i sad samo treba da odigra jednog manje uspešnog mladog muzičara - rekla je Branka i otkrila koji je savet dala mlađem kolegi.

foto: Dragana Udovičić

- Prenela sam ono što mi je moj tata Sveta govorio, a to je da bi trebalo da budem kao Pavle Vuisić. Kako je objasnio, kod njega mu se sviđalo to što se nikad ne vidi da glumi. To sam rekla i Vojažu, gluma nije da se nešto pokazuje, već da se oseća, da budeš u nekom istinitom stanju, da znaš šta želiš da se desi. Jedna sam od onih glumaca koji vole svoje kolege, a gluma je čin razmene. Ne možeš biti dobar ako ti partner nije dobar i uvek sam tu za njih. Ne da nekoga zastrašim i da se postavim kao neko ko zna nešto više, nego baš kao timski igrač - kazala je Branka i dodala da joj to što je majka dvojice mladića pomaže dok stvara Miru.

Potom je dodala i da je raduje novi glumački susret s Kojom.

- Nikola je, kao i uvek, beskrajno duhovit i sve nas zasmejava i razgaljuje. Mira koju igram jedina je koja ne boksuje i nije najsrećnija što njen suprug pokušava da oba deteta gurne u profesionalni boks. Možda joj je, dok je bila mlađa, imponovalo da bude devojka, a potom i žena šampiona, ali sada kao majka strepi da bi deca mogla da budu povređena - zaključila je Branka.

foto: Gordan Jović/ Rts

Kurir.rs Lena Sudar

