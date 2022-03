IZ AMERIKE ME JE OTERALA KORONA Filip Bulatović: Na festivalu se sve desilo spontano, a OLIVERA KOVAČEVIĆ nam je rekla samo JEDNO

Finalno veče Pesme za Evroviziju obeležio je i revijalni deo, u kome je šou poznatim pevačima ukrao dirigent Velikog revijskog orkestra RTS Filip Bulatović.

foto: RTS promo

"Legenda", "kakav životni vajb", "ulepša nam veče", bili su samo neki od mnogobrojnih komentara na njegov nastup. U razgovoru za Kurir mladi pijanista, di-džej i pevač otkriva kako se oseća nakon prespavane noći, da li će se prijaviti naredne godine kao učesnik festivala i šta se krije iza njegovog umetničkog imena Mapo.

Da li ste iznenađeni reakcijom publike?

- Iskreno, jako prijatno sam iznenađen. Većina komentara ističe da im je moja igra izazvala smeh i ulepšala veče, što me veoma raduje. Cilj mi je da širim dobru energiju. Ima i onih kojima se nije svidelo, što takođe razumem.

foto: Luka Funduk

Je li sve bilo spontano ili deo scenarija?

- Bilo je spontano. Jedini dogovor je bio taj da ćemo biti opušteni na bini. Zamisao Olivere Kovačević za nastup Big benda je bila da budemo veseli. Prihvatili smo zadatak i istakli da možemo da budemo i jako veseli, ali nam je potrebna garancija da nam neće umanjiti plate ako preteramo. Rekla je: "Bez brige", i dogovor je pao. Ja sam svoj zadatak shvatio ozbiljno. Što se načina đuskanja i mog kretanja po bini tiče - tu nije bilo dogovora i jasnog plana. Totalno sam se prepustio spontanosti i osećaju.

Kako vam se dopada pobednica festivala i da li ćemo vas videti kao takmičara neke naredne godine?

- Sviđa mi se pobednička pesma. Originalna je. Sviđa mi se to što je pobedila pesma koja uopšte nema šablon i nije nalik pesmama koje imamo prilike da čujemo na Evroviziji. Iza svega, što pleni i što se ljudima sviđa, prisutna je kreativnost. Ova devojka je veoma kreativna. Ne bi pobedila da nije. Drago mi je da je toliko ljudi pozitivno reagovalo na njenu pesmu. Ta otvorenost ka drugačijem me je podstakla da razmišljam o tome da prijavim jednu od svojih novih pesama za Pesmu za Evroviziju sledeće godine.

Šta se krije iza umetničkog imena Mapo Kiz (Mapo Keys)?

- MAPO je akronim od Multiple Artistic Personality Order, što bi značilo višestruka umetnička ličnost. Izabrao sam to ime jer pravim puno muzike koja se dosta razlikuje žanrovski: od džeza preko popa pa sve do haus muzike, a nastupam kao pijanista, dirigent i kao di-džej. Keys je skraćenica od keyboard, kako se popularno nazivaju klavijature ili klavir na engleskom jeziku - a to mi je primarni instrument.

foto: ATA images

Kako ste se zaljubili u muziku? Kako u džez, a posle u pevanje?

- U muziku sam se zaljubio kao dete, igrajući i pevajući po kući melodije koje bih čuo na TV ili radiju. Džez sam zavoleo tako što sam počeo da improvizujem i skidam pesme po sluhu, a pevanje je došlo slučajno - pevanjem demo-snimaka za druge muzičare. Doskoro sam za sve svoje pesme angažovao druge pevače. Iako imam apsolutni sluh - ne sviđa mi se moja boja glasa. Međutim, nakon dobrih komentara na moje pevanje u mom poslednjem singlu "Mirisi u magli", rešio sam da nastavim sam da pevam svoje pesme.

Postali ste član Big benda Radio-televizije Srbije, prvobitno kao pijanista, a potom i kao dirigent. Kako ste odlučili da se vratite iz Amerike u Srbiju?

- Vratio sam se kada je počeo kovid i trebalo je da budem ovde privremeno, ali sticajem nekoliko okolnosti - ostao sam u Beogradu. Pružila mi se šansa da se pridružim Big bendu RTS, a i ta druženja s porodicom i prijateljima su mi bila veoma potrebna, jer su to bile stvari koje su mi u Americi znale nedostajati.

Kakvi su vam planovi u 2022. godini?

- Plan je da izbacim svoj drugi singl na srpskom jeziku "Ti i ja", ali i spot za prethodnu numeru "Mirisi u magli". S obzirom na momentum mog nastupa na nacionalnom izboru za Evrosong - imam motivaciju i plan da do kraja godine napišem i numeru koju bih mogao da prijavim sledeće godine.

foto: Luka Funduk

Kurir.rs