DO SAMOG KRAJA SEZONE NEĆEMO ZNATI KO JE UBICA! Milena Marković: Za Janketića sam zbog MOČVARE napisala dva narodnjačka hita

Nakon velikog uspeha prve sezone, uigrana autorska ekipa s kreatorima serije Olegom Novkovićem i Milenom Marković na čelu spremila je još intrigantniji nastavak "Močvare".

Prve epizode emitovane na kanalu Superstar i RTS osvojila su srca publike, a Milena za Kurir objašnjava zašto je radnju premestila u Sentu i šta nas još čeka u narednih deset epizoda, koje su nastale kao plod saradnje Telekoma Srbija i produkcije "Fajerflaj".

- Ideja je bila da se ode u Vojvodinu, jer je ona interesantna zbog svoje multikulturalnosti. To je mesto gde žive različiti svetovi, ima tu starosedelaca Mađara, došljaka izbeglica i starih bunjevačkih porodica. Kako serija ide dalje iz epizode u epizodu, pored osnovne linije koja se tiče zločina koji se dešavaju isplivavaju stari sukobi između tih porodica, klasa, naroda i to je nešto što biva sve uzbudljivije - objašnjava autorka scenarija i ovogodišnja dobitnica Ninove nagrade za roman "Deca".

Nema više mraka kao u prvom delu?

- Senta je divna, prelepa, idilična varoš, fotografija je vrlo lepa, sve je toplo, što je u kontrastu s mrakom samih zločina. Sve što se dešava u priči je duboko ljudski i potiče iz karaktera glavnih junaka, koji su romantičarski karakteri, u težnji da savladaju život, da ga saviju prema sebi. Neko od junaka hoće da uspe, postane slavan, da bude voljen ili pak da sačuva svoje najbliže, ali ne uspevaju u tome, srljaju svi u svoju kob.

Da li je u drugoj sezoni došlo do promene žanra?

- Nije, sada je više u pitanju krimić nego triler. Osnovna razlika između krimića i trilera je što u trileru publika zna više od likova, a u krimiću se svi pitaju. Mi imamo jednu grupu likova i u toj grupi se nalaze ubice, mi do samog kraja ne znamo ko je. U trileru nije toliko bitno ko je ubica, već sama atmosfera. Prva sezona je imala elemente trilera, a sada je prava krimi-priča u smislu da je sve to sakriveno. I dalje je serija noar, osnovna odlika noara koji se ne dešava u gradu je u tome da se u ljudskoj prirodi krije jedna relativizacija dobra i zla u smislu ljudske psihologije u kojoj se može prikazati svaka osoba sposobna da učini nešto strašno ukoliko je motivisana za to. U noaru imate uvek romantičarske likove koji usled nekog strašnog nasleđa, poroka ili težišta prelaze sve te granice ne bi li uspeli u svom naumu.

Novi junak u seriji je pevač Srđan Karan, koga igra Marko Janketić. Da li ćemo kroz vašu priču videti i estradni svet?

- Nećemo. Mi smo se bavili estradom i jednom siromašnom porodicom gde su izmišljene izbeglice i ljudi koji su nekog proleterskog porekla. Iz te porodice je sestra tog pevača narodne muzike koja radi u fabrici za preradu mesa, a zet je gazda, reč tajkun ne može lepo da ga opiše. Tajkuni najviše stiču tako što su na nekoj poziciji izvršili neku malverzaciju, a Željko Garčević je čovek koji je rukama ni iz čega napravio carstvo, a onda se oženio ženom iz gospodske stare porodice. To je jedna uspešna priča, dok su Karani, porodica narodnog pevača, nesrećni i potpuni gubitnici. Htela sam da prikažem jednog dečka koji pokušava da uspe u životu zahvaljujući svom talentu.

Da li u seriji čujemo glas Marka Janketića?

- Marko Janketić fantastično peva i on je pevao u seriji pesme koje sam ja pisala, a aranžman je uradio Saša Milošević Mare. Bilo mi je jako važno da napravimo jedan jasan, romantičan lik koji želi da uspe i da podigne sebe i svoju porodicu iz siromaštva i uopšte nisam imala nameru da se poigravam time. Napravili smo veoma ozbiljne narodne pesme, potresne. Vrlo je moguće da imamo hit. Pesme "Platio sam i još plaćam" i "Druže moj" ćemo čuti u četvrtoj i sedmoj epizodi.

Da li ćete "Močvaru" pretočiti u neki roman?

- Nema potrebe za tim, ako budem pisala knjigu, to će da bude u smislu krimića s novim zapletom, ali ne verujem da ću to uraditi. Mislim da "Močvaru" u velikoj meri čine režija, izvanredni glumci, fotografija... Knjiga je nešto potpuno drugo.

