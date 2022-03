NOVA KNJIGA IZAZIVA VRTOGLAVICU KOJA TREZNI! Za Basaru ovo delo je ROMAN GODINE U SRBIJI

Pisac David Albahari predstavio je svoj najnoviji roman "Pogovor" u Jevrejskom kulturnom centru u Beogradu.

Promociji knjige prisustvovale su brojne zvanice, među kojima i pisac i kolumnista Kurira Svetislav Basara, koji je delo opisao kao vrtoglavicu osećanja i dešavanja.

- U Davidovom radu nema varijacija i padova, to je ujednačen kvalitet. Kako godine odmiču, sve je bliži mom senzibilitetu. Sve je punije energije što je David stariji. Zaista, jedna knjiga koja izaziva vrtoglavicu, koja trezni. Jedna od boljih knjiga u poslednjih deset godina, ako ne i najbolja u ovdašnjoj romanesknoj produkciji - istakao je Basara na promociji.

Izdavačka kuća Čarobna knjiga opisala je ovaj roman kao delo u kojem se Albahari vraća starim stilskim formama. Čitaoce u ovom neuobičajenom narativu vodi misterioznim i komplikovanim putevima afričko-evropskih odnosa, lavirintom nestalnih i neravnopravnih veza dva sudbinski izukrštana kontinenta. Pisac je na promociji otkrio simboliku naslova najnovijeg romana.

- Shvatio sam da je ova knjiga, ovako kako je napisana, neka vrsta mog odgovora šta je to bilo što nam se događalo u tom vremenu bez vremena. U tom vremenu koje je svako vreme i nijedno vreme. Zašto se ova knjiga zove "Pogovor"? Ona je zapravo knjiga o nenapisanom romanu koji ima svoje ime, ali ja ga ne znam. A ovo je pogovor za roman koji će, nadam se, stići do vas ili do mene u nekoj bližoj ili daljoj budućnosti - rekao je književnik.

Podsećamo, na ovogodišnjem izboru za Ninovu nagradu, koju je osvojila Milena Marković sa svojom novelom "Deca", Albahari je važio za favorita sa ovom knjigom.

