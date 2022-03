DRUGA SEZONA AZBUKE SNIMAĆE SE U INOSTRANSTVU! Producent Nedeljko Bajić sve o nastavku hit serije koja je oduševila GLEDAOCE

Serija "Azbuka našeg života", nastala u produkciji Telekoma Srbija i "Kontrast studiosa", nakon premijernog prikazivanja na Superstaru i Prvoj TV osvojila je srca publike.

Rediteljka Jelena Bajić Jočić, inspirisana romanima naše popularne spisateljice Mirjane Bobić Mojsilović, objedinila ih je u 10 epizoda, a producent ovog projekta bio je njen rođeni brat Nedeljko Bajić. Za Kurir on otkriva šta naš čeka u nastavku priče i kako teku pripreme za snimanje filma "Heroji Halijarda".

Da li ste iznenađeni uspehom serije?

- Govorim u ime našeg kreativno-producentskog tima, ali i u svoje ime kad kažem da nismo iznenađeni jer smo se iskreno nadali i priželjkivali uspeh i u velikoj meri smo bili čak i samouvereni u tome da će serija biti lepo prihvaćena i gledana, ali je tačno to da smo možda potcenili obim tog uspeha, jer je "Azbuka" zaista izuzetno voljena i hvaljena serija. Prezadovoljan sam i vrlo srećan. U Telekomu Srbija smo imali zaista pravog i pouzdanog partnera i u tom delu nam je bilo znatno lakše da i mi budemo, kao tim, u svom najboljem izdanju.

Kakav ćete iskorak napraviti u drugoj sezoni? Planirate li saradnju s nekim zemljama u okruženju?

- Druga sezona se piše uveliko... Zaplet je vrlo interesantan i uzbudljiv. Uveren sam da će druga sezona "Azbuke" biti još intrigantnija našim gledaocima. Svakako planiramo da napravimo niz interesantnih iskoraka u različitim segmentima produkcije. Naš plan je bio da odemo van granica Srbije i u prvoj sezoni, ali nas je pandemija koronavirusa sprečila u tome. Nadam se da ćemo sa drugom sezonom imati prilike da se malo "promuvamo" po bivšoj Jugoslaviji.

Mnogi se slažu da imate najbolje replike u seriji. Kako vam je sestra izabrala ulogu?

- Goran jeste super lik za igru. Njemu je u seriji povereno to da zapravo izgovori sve što je suština i srž problematike života muškaraca koji su iz miljea kojem pripadaju i on i Uroš. To su u stvari njihova "opravdanja" za sebičnost i zadovoljavanje isključivo sopstvenih potreba u srednjem životnom dobu. To je stereotip i tema koja je svuda i uvek aktuelna. Ništa od svega ovoga ne bi bilo toliko tačno, precizno i ubodeno u centar da romani Mirjane Bobić, po kojima je pisana "Azbuka", nisu toliko fenomenalno i šmekerski i iskreno napisani.

Zaista, nadgradnju tih romana "Azbuka mog života" i "Muška azbuka" su sjajno u dramaturškom smislu realizovali zajedno Milica Jevtić i Boris Grgurović, ali je glavni sastojak ovom receptu za uspeh serije dala Jelena Bajić Jočić, kreatorka i rediteljka. Jelena je moja sestra i neko može da kaže: "Ti si subjektivan", ali je meni lako da, s velikim zadovoljstvom, budem subjektivan kad je ona, objektivno, napravila fenomenalnu seriju. Što se uloge Gorana tiče, mi smo se dogovorili da ga ja odigram jer takvog lika nisam nikad igrao. Meni je bio izazov i uživanje da se poigram tim karakterom. Odlično je napisan i meni je bilo beskrajno interesantno da to igram.

Na čemu trenutno radi vaša kuća?

- Vredno radimo u "Kontrastu". Pri kraju smo proizvodnje trećeg ciklusa dokumentarno-igranog hit serijala "Srpski junaci srednjeg veka", koji će zaista biti nešto posebno. Projekat se nalazi u postprodukciji i ubeđen sam da će se publika oduševiti novom sezonom.

Moram da priznam, ipak, da je centar naše pažnje, energije, vremena, znanja, resursa i napora usmeren na realizaciju igranog filma "Heroji Halijarda", jer se radi o jednom zaista velikom i kompleksnom projektu, koji smo dugo spremali i koji snimamo dve godine, prošle i ove, što svakako nije praksa u domaćoj kinematografiji i produkciji.

U filmu vas čeka i uloga? Da li vas je otac Radoš Bajić spojio s nekom lepoticom?

- (smeh) Ne, nema lepotica ovog puta. U projektu igram jednu lepu, srednju ulogu i drago mi je što ću i na ovaj način biti učesnik ovog velikog i značajnog projekta. Posebno je važno to da je lik kojeg tumačim istorijska ličnost.

