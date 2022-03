ČIKO, JE L' SAV OVAJ LEBAC TVOJ? Dečak koji je izgovorio čuvenu repliku pre 48 godina, danas je u braku s poznatom glumicom (FOTO)

Žarko Jokanović je zbog supruge Milice Milše stao pred kamere posle gotovo pola veka i spektakla "Užička republika". Malo ko zna da je upravo on igrao dečaka koji izgovara čuvenu repliku u filmu: "Čiko, je l' sav ovaj lebac tvoj?"

- Prošlo je od tada 47 godina. Imao sam 12 scena i jednu od najupečatljivijih uloga sa replikama koje se i danas prepričavaju. Bilo je to davne 1974. Film je danas ušao u istoriju kinematografije i na to sam jako ponosan. Tada sam imao šest i po godina. Ustao sam još po mraku, pre svitanja, mama me je spremila da me odvede na snimanje, a baka je prosula čašu vode niz stepenice - da bude uspešno i da sve teče kao voda - prisetio je scenarista.

Iako je ostvario upečatljivu ulogu kao dete, glumom se nije više bavio, ali ga je put više puta nanosio kao sedmoj umetnosti i serijama.

Devedestih se bavio politikom u okviru stranke Nova Demokratija, a posle dvehiljaditih se okrenuo scenarisičkom poslu.

Iza sebe ima serije "Džet Set", "Tajna narandžaste kuće", "Mileusnići" kao i mnoge pozorišne komade, ali i kolumne u mnogim novinama.

Žarka Jokanovića danas znamo kao scenaristu jedne od najpopularnijih serija "Igra sudbine", kao i supruga glumice Milice Milše.

