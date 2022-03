BATA STOJKOVIĆ U VRNJAČKOJ BANJI DOBIO SPOMEN-SOBU: Zavirite u kutak koji je posebno UREĐEN stvarima iz njegove zaostavštine FOTO

Pre dve decenije, 16. marta 2002. godine, s pozorišne i životne scene zauvek je otišao Danilo Bata Stojković.

U znak sećanja na velikana srpskog glumišta u Vrnjačkoj Banji je juče otvorena njegova Memorijalna radna soba. Javnosti je sada postao dostupan najvredniji deo njegovih ličnih stvari.

foto: Printskrin / You Tube

- Većina pamti Batu Stojkovića po ulogama i po legendarnim replikama, ali Vrnjačka Banja ga pamti kao odanog gosta. U Banji je postojala krilatica - kad dođe Bata, došli su glumci, odnosno Banja je puna glumaca - seća se Ivan Trifunović, direktor TO Vrnjačka Banja.

foto: Printskrin / You Tube

Na otvaranju su o kolegi govorili njegova najbolja prijateljica Branka Petrić, Milan Caci Mihailović, kao i Radmila Pavlović, koja je nasledila Batine stvari, a jedan deo ustupila je Vrnjačkoj Banji.

- Ja sam se jednom prilikom zatekao kod njega u stanu, Olga mi pokazivala da ćutim, Bata spava, a ja sam naravno tiho rekao: "Dobro, Olga, mogu ja da se vratim". A on je čuo i rekao: "Olga, nek uđe taj zlikovac kod mene." Bata je, moram da vam priznam, bio zakleti demokrata. I kad smo bili u nekoj kafani, on me pita: "Džamba, gde je ovde ve-ce?" Ja kažem: "Bato, prva vrata levo." A on meni kaže: "Ma neću levo, majku ti, idem u rikverc, mora da bude desno" - seća se Nikola Džamić iz udruženja "Danilo Bata Stojković".

foto: ATA images

Memorijalna radna soba Danila Bate Stojkovića smeštena je na letnjoj pozornici, popularnom Vrnjačkom amfiteatru, koji od 2010. godine nosi ime legendarnog glumca. Povodom dvadeset godina od njegove smrti biće otvorena i prva letnja škola glume, koju će voditi glumica Nada Blam.

foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs

Bonus video:

08:33 NIKOLA DŽAMIĆ ZA KURIR O SVOM LEGENDARNOM PRIJATELJU BATI STOJKOVIĆU