BILE SU SUPARNICE ZA ULOGU ZONE ZAMFIROVE: Glumice posle dugo vremena opet u ZAGRLJAJU! Da li je ŠOTRA IZABRAO PRAVU (ANKETA)

Film "Zona Zamfirova" izašao je pre 20 godina i doživeo je veliku popularnost na ovim prostorima.

Ulogu Zone sjajno je odigrala Katarina Radivojević, ali Zdravko Šotra dvoumio se da li je ona prava da je odigra na velikom platnu. Druga opcija bila je Sloboda Mićalović, koja je posle odigrala Vasku. Sloboda je bila iz Leskovca, što je bila njena prednost.

"Šotru obožavam godinama. Poverenje koje vam on uliva... malo je takvih reditelja. Kada smo se upoznali, rekao mi je da se dvoumi između Katarine i mene koja će da igra Zonu Zamfirovu, i rekao mi da će to biti Katarina", ispričala je Sloboda u gostujući na RTS.

Ona ne krije da nije bila oduševljena ovom Šotrinom odlukom.

"On je osetio u tom trenutku da ja nisam spremna za glavnu ulogu i nisam bila spremna. Nije mi tad bilo prijatno. Kako može da mi bude prijatno kad ti glavna uloga ode ispred nosa. Nisam plakala. On me utešio i dao mi je drugu ulogu. Ta stabilnost koju ja imam me je održala u ovom poslu. Kućno vaspitanje koje imam. Ja imam dve sestre, i roditelji su nas puštali da se borimo same. Sećam se da mi je tata rekao tada: "Super! Spremi se, uči, radi..." Velika stvar je bila da igram i s Gagom Nikolićem. Povukao me za nos tada, kao što se vuku trudnice, i rekao: "Sad će da ti krene" - prisetila se glumica.

Katarina i Sloboda ponovo su srele nakon mnogo godina, a zajednički selfi su objavili preko društvenih mreža.

Šotra izgleda nije pogrešio, a šta vi mislite.

