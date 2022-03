VELIKA TUGA U DOMU GLUMICE! Iskra Brajović se oglasila na mrežama i podelila tužne vesti: Bila si NAJBOLJA OSOBA u mom ŽIVOTU

Glumica Iskra Brajović podelila je sa pratiocima na svom Fejsbuku da je njen voljeni kućni ljubimac preminuo.

"Hvala ti, moja Pufno lepotice, što si bila uz mene osamnaest godina. To je više od polovine mog života. Hvala što si me pustila da odigram premijeru jutros i da stignem hitro do tebe da se oprostimo. Da poslednje što vidiš budem ja, koja sam te pronašla, othranila na pipetu, sa kojom si spavala (a ja se budila da proveravam da li dišeš jer si bila tako mala i bespomoćna), koja si otpratila iza duge drugarice Gordanu i Gicu, moga ujaka koji te je prvi ugledao i sklonio s prometnog puta, moju baku kojoj si uvek bila omiljena mačka, i koja si dočekala rađanje novih života, i u svim našim radostima bila tu, prva uz mene..

Hvala što si bila najbolja mačka, najbolja bebisiterka, i najbolja osoba koju sam imala u životu.

Telesno i nama opipljivo je ono što nas čini tužnima, ali tvoja divna mekana duša ostaje da živi u nama zauvek.

Pufna (naravno Brajović)

2004-2022", napisala je glumica.

Iskra će danas morati da stane na scenu Puža i odigra prestavu "Princeza Dušica u zamku duhova".

