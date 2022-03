ACA LUKAS ŽELI DA GA GLUMI MARKO JANKETIĆ! Poznati glumac već SJAJNO igra pevača u MOČVARI, a konačno odgovorio na PONUDU

Folk zvezda Aca Lukas iznenadio je javnost kada je objavio autobiografsku knjigu "Ovo sam ja", a o snimanju istoimene serije i filma o njegovom životu uveliko se piše.

Nagađalo se o raznim detaljima i pominjana su brojna glumačka imena koja bi mogla da glume Lukasa u seriji, a pevač je konačno prelomio koga bi voleo da vidi u toj ulozi. Ranije je priželjkivao da ga glumi Marko Živić, koji nas je nažalost napustio u oktobru prošle godine, pa je izbor pao na drugog Marka - Marka Janketića.

"Gledao sam Marka u nekoliko serija i zaključio sam da je odličan. Može da da glumi sve žanrove, od Nirvane do Silvane. Još nisam razgovarao s njim, ali mislim da bi on najbolje predstavio moj život. Ne znam da li će pristati i kako će teći pregovori, ali momak je sjajan i mislim da bi me odlično odigrao", ispričao je Lukas.

Marko je novom ulogom u seriji "Močvara", koja se emituje na Superstaru i RTS, dokazao da je sjajan pevač. Kreatorka ove priče Milena Milena Marković je za Kurir objasnila da je Janketić napisala dva pesme "Platio sam i još plaćam" i "Druže moj" koje ćemo čuti u četvrtoj i sedmoj epizodi.

Marko kaže da još uvek čeka poziv od autora serije.

"Niko me nije kontaktirao povodom navedenog projekta, pa ne mogu ni to da komentarišem", izjavio je Janketić za "Blic magazin".

Serija o životu Ace Lukasa trebalo bi da se snima tokom leta i zove "Kafana na Balkanu".

