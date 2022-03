ROBERT OŽVAR O SERIJI MOČVARA I PRVOJ ULOZI NA TV: Goran Bogdan mi je puno pomogao kad sam bio NESIGURAN U SEBE

Posle velikog uspeha koji je postigla prva sezona serije "Močvara", dobro poznata autorska ekipa sa kreatorima serije Olegom Novkovićem i Milenom Marković na čelu objedinila je snage i u novih deset epizoda, koje će publici doneti još intrigantniju priču.

U nastavku ove sage, nastale kao plod saradnje Telekoma Srbija i "Fajerflaj produkcije", inspektor Nikola Krsmanović dobija dostojnog naslednika u liku Atile Varge, koga tumači Robert Ožvar. Vojvođanski glumac za Kurir otkriva kako se spremao za snimanje i kakve tajne ćemo otkriti o njegovog liku do kraja serije.

Da li je bilo teško uklopiti se u uigranu ekipu serije "Močvara"?

- Ekipa jeste već bila uigrana, ali to mi je olakšalo rad na seriji. U "Močvari" sam prvi put dobio priliku da igram u filmskoj produkciji, pa sam očekivao da će mi biti svakako teško da se uklopim. Ipak, brzo sam naučio kako se radi na snimanju.

Kako ste dobili ulogu u seriji?

- Zvali su me telefonom na audiciju za lik Atile. Uradio sam audiciju, koja je bila fenomenalan doživljaj zahvaljujući Isidori Veselinović i Katarini Mutić. Retko je kad čovek na kastingu oseća toliku opuštenost. Prošao sam u uži krug, a kad sam dobio ulogu, pitali su me da li sam voljan da se obrijem i ošišam za ovu ulogu. Naravno, pristao sam.

foto: Firefly Promo

Kakav je Goran Bogdan kao partner? Kažete da vam je mnogo pomogao da rešite neke dileme i scene.

- U pozorištu imamo mnogo više vremena da rešimo scene, da nađemo karakteristike i specifičnosti lika i da se oslobodimo od prve lopte. Možemo da variramo čak i do dana premijere. Međutim, na snimanju je svaki dan premijera. Tu nemate veliki komfor za istraživanje, brzo treba reagovati. Meni još nedostaje iskustvo, više puta se desilo da sam pitao Gorana za mišljenje, a čak me je ponekad i bez pitanja ispravio, znao je da mi je to potrebno. On ima veoma ozbiljan stav, instinktivnost i otvoren um, a rezultat je njegova specifična gluma. On je stvarno divan partner.

Koliko ste lik inspektora Atile Varge prilagođavali sebi?

- Pročitao sam Atiline karakteristike, razgovarao s Olegom tokom priprema za snimanje. Trudio sam se da Atila ne bude toliko jednobojan, pošto mislim da je on uzdržan i krije svoje emocije pred drugima, a u principu je jako osetljiv i sentimentalan.

Svaki lik u seriji ima neku tajnu. Koja je Atilina?

- Publika će to otkriti do kraja serije.

Volite li više da ste u koži negativca ili da igrate nekog dobrog čoveka?

- Svaki glumac je advokat svog lika. Svejedno da li je negativac ili dobar čovek, mi moramo sebe i publiku da ubedimo da je naš lik u pravu, mada je možda interesantnije opravdati jednog negativca.

Kada ste se zaljubili u glumu? Ko su vam bili uzori?

- Možda još u srednjoj školi, kad sam bio amater, jer tad sam shvatio da na sceni mogu biti bilo ko i mogu da radim šta hoću bez ikakvih posledica. Naravno, kasnije sam video da to nije baš tako. Uzori su mi i tad bili Aron Balaž i Ervin Palfi, a danas je svaki glumac, jer od svakoga možemo učiti kako valja ili kako ne valja raditi.

foto: Firefly Promo

Neke vaše kolege su zbog filma i TV zapostavile karijeru u pozorištu, što nije vaš slučaj. Kako birate uloge u pozorištu? Čime se vodite? Na koju svoju ulogu ste najviše ponosni?

- Nadam se da će tako i ostati. Ne biram uloge, još nemam takvu privilegiju. O tome koju ulogu dobijam odluku donosi reditelj. A vodim se uvek drugačije, zavisi šta funkcioniše u datom trenutku. Najviše sam ponosan na ulogu Kuratog Džonija u predstavi "Bludni dani Kuratog Džonija", koju je režirala Jovana Tomić, i na rolu Rogožina u predstavi "Idiot", u režiji Andreja Cvetanovskog.

Ko je Robert Ožvar privatno?

- Saobraćajni inženjer iz Mola koji voli da provodi slobodno vreme uz knjigu. Obožavam skijanje i plivanje, a svaki trenutak koristim da negde otputujem s devojkom. Nakon Fakulteta tehničkih nauka završio sam i Akademiju umetnosti u Novom Sadu u klasi Šandora Lasla i Arona Balaša.

Kurir.rs, Lj. Radanov

