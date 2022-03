NA SNIMANJU MARATONACA JEDVA IZBEGNUTA SMRT: Šuškalo se da Pavle ne može očima da vidi Batu, ali istina je totalno DRUGAČIJA!

Bata Stojković i Pavle Vuisić su u "Maratoncima" i "Ko to tamo peva" igrali rame uz rame, ali dugo se po Beogradu pričalo da se glumačke legende van ekrana ne podnose.

Prepričavale su se njihove netrpeljivosti, a od svih najviše ona kako je Vuisić Batu svom snagom udario daskom po glavi kada su snimali "Maratonce".

foto: screenshot

Godinama nakon što je Bata preminuo, njegova udovica Olga, koja je preminula januara 2020., pre nekoliko godina je ispričala da su sve te priče bile prenaglašene.

- Bilo je svašta između njih, ali ništa negativno. U "Maratoncima" kada su snimali scenu u kojoj ga Pavle udari daskom po glavi, dogodilo se to da ga je nenamerno, u ne znam kom ponavljanju, zaista i lupio iz sve snage. S druge strane, dok su radili "Ko to tamo peva", Pavle mu je spasao život. Kadar u kome Bata pliva u mutnoj i ledenoj Tisi, bezbroj puta je ponavljan. On bi otplivao do sredine reke, a Boža Nikolić ga je snimao pri povratku ka obali.

foto: Printscreen YouTube

Pošto je bilo hladno, jedva su pronašli gumeno odelo u koje je Bata moga da uđe. Od silnog napora zbog plivanja kroz mulj do kolena, njemu je pozlilo, jer ga je odelo gušilo. Tada je Pavle uskočio u vodu, izvadio nož i presekao to gumeno odelo kako bi Bata došao do vazduha. Glumci su između sebe uvek imali razne šale, niko se nije ljutio i nije bilo svađa. Podžapaju se, jedni drugima svašta kažu, ali to nije proizilazilo iz mržnje, već iz vruće atmosfere. Malo popiju, sporečkaju se i posle kao da ništa nije bilo - rekla je Olga 2015. godine.

foto: Printskrin

(Kurir.rs/A.M./Nedeljnik)

