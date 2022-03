GODIŠNJICA SMRTI BORISA DVORNIKA: Priča o prijateljstvu i pijanstvu s Batom Živojinovićem zbog koje umalo nisu IZUBILI GLAVU

Boris Dvornik, najpopularniji hrvatski filmski i televizijski glumac svih vremena, preminuo je na današnji dan pre 14 godina od moždanog udara u rodnom Splitu.

foto: ATA Images

Na poseban način uz njegovu karijeru vezuje se ime srpskom glumaca Velimira Bate Živojinovića. Iako su Borisovo i Batino prijateljstvo obiležila i idilična i burna razdoblja, dvoje dugogodišnjih prijatelja davno su zakopali ratne sekire. O njihovim druženjima na Filmskim susretima u Nišu mogla bi da se napiše knjiga, a najčuvenije je pijanstvo daleke 1971. koje je moglo da se završi i tragedijom.

foto: Printscreen

- To je bila jedna tada za mene stravična scena. Na festival su došli s filmom "Most" Hajrudina Šibe Krvavca ili nekim drugim, ali sve u svemu, stojimo gore na 15. spratu hotela "Ambasador", gde je bio bar. I stojimo Boris Dvornik, Bata Živojinović, moj budući venčani kum, neuropsihijatar Zoran i ja. Bata u jednom trenutku kaže meni: "Ajde, mali, ti si najmlađi, idi donesi četiri viskija." Uđem unutra za šank, daju mi i ja na onom, ne ajnceru nego poslužavniku, nosim četiri viskija - ispričao je svojevremeno za Kurir pokojni Vladan Živković.

foto: Printscreen

Kad je doneo viski do mesta gde je ostavio tri prijatelja, zatiče samo kuma Zorana. Pomalo unezverenog i uplašenog.

- On, onako, začuđen, samo ćuti. Čujem ja glasove Bate i Borisa, a on stoji sam. Pitam gde su ova dvojica, on ćuti i pogleda u jednu stranu. Ali ja onda krenem prema glasovima, koji su tu negde, a nigde ljudi nema. Naravno, pijana posla. Zatičem nezaboravnu sliku. Njih dvojica su se svojim kaiševima zakačili i vise nadole. Razgovaraju i viču: "Gde je viski, gde je viski?" Malo je falilo da ispustim onaj poslužavnik jer sam se prestravio. Strašno. Viski su popili natenane i posle smo im pomogli da se vrate na tlo. Posle kažem: "Pa, Bato, šta to radiš, mogli ste da poginete", a on će meni: "Pa nije to ništa, znaš gde smo sve mi visili i na kakvim koncima dok smo snimali 'Most'" - odgovorio je glumac Živkoviću.

foto: Promo

Da bismo pojasnili, na poslednjem spratu hotela, takoreći terasi, bio je bar, ali posle simsa postoji još jedna šipka duž objekta. Za nju su se svojim kožnim kaiševima zakačili bardovi balkanskog glumišta.

Baš te 1971. na Filmskim susretima gran pri Ćele-kula dobio je Boris Dvornik, dok je Velimir Bata Živojinović poneo priznaje Car Konstantin, a Vladan Živković je dobio jednu od prvih počasti u karijeri - nagradu za debitantsku ulogu u filmu "Doručak sa đavolom", koji je režirao Miroslav Antić.

foto: Printscreen

lBoris Dvornik rođen je 16. aprila 1939. u Splitu u porodici drvoseče, završio je Srednju glumačku školu, a posle se upisao na Pozorišnu akademiju u Zagrebu, koju nikad nije završio s obzirom na to da je već 1960. godine glumio u filmu "Deveti krug", koji mu je doneo veliku popularnost i brojne nove uloge.

Potom je glumio u komedijama "Martin u oblacima" i "Prekobrojna", a od 1966. godine počinje se s velikim uspehom da se povljuje i u filmovima s tematikom iz NOB. Za uloge u filmovima "Most" (1969.) i "Kad čuješ zvona" (1969.) nagrađen je Zlatnom arenom na festivalu u Puli. Za ulogu u ratnom filmu "U gori raste zelen bor" (1971.) i u "Opkladi" (1971.) osvojio je Srebrnu arenu. Snimio je više od 40 filmova.

Kurir/

Bonus video:

00:24 ELA DVORNIK SKINULA SALO I POHVALILA SE RAVNIM STOMAKOM! Zamrzla masne naslage i čudnim tretmanom sad je SEKSI MAMA VIDEO