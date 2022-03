UČIO SAM OD ONIH KOJE SAM KAO MLAĐI GLEDAO NA EKRANU: Ivan Kleut o serijama na Kurir televiziji i vikendu u susret Oskaru

Od istoričara umetnosti do TV lica

U susret drugom rođendanu, Kurir televizija lagano stiče status jedne od najgledanijih kablovskih televizija. Već je izdvaja bogat i kvalitetan živi program, s kojim je isprepleteno emitovanje brojnih popularnih serija.

Zaslužan za njihov odabir jeste direktor spoljnih produkcija Kurir televizije Ivan Kleut. Sa iskustvom dugogodišnjeg novinara, voditelja i urednika TV emisija, odlično poznaje ukus publike.

Koliki akcenat Kurir televizija, pored bogatog živog programa, stavlja na serije?

- Televizijska publika u Srbiji voli domaće serije, naročito one koje su im bliske temama i karakterom likova. Program Kurir televizije krojen je po meri gledalaca, pa je u tom smislu serijski program važan deo naše televizijske šeme. Svakog dana proizvodimo i emitujemo više od osam sati živog kvalitetnog informativno-zabavnog programa, čemu dodajemo još pet sati raznovrsnog igranog serijskog sadržaja, različitih žanrova i za sve generacije.

foto: Zorana Jevtić

Na koji način birate serije koje će se emitovati?

- U ponudi imamo sve: stare crnobele serije, kao i one novije produkcije. Želeli smo da stvorimo naviku kod gledalaca da na Kurir televiziji u određenom terminu mogu da pogledaju različite tipove domaćih serija, zato smo kompletan serijski program klasifikovali u nekoliko kategorija: serije koje smo voleli, porodične serije i krimi-serije. Vikendom smo pripremili paket "5 zaredom" - za sve one koji vole da bindžuju ili su tokom radnog dela nedelje propustili da pogledaju neku od epizoda. Kvalitetne domaće serije, poput "Vrućeg vetra" ili "Selo gori, a baba se češlja", uvek privlače gledaoce.

Učio sam od onih koje sam kao mlađi gledao na ekranu Iako je studirao istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu i diplomirao na predmetu Istorija arhitekture, Ivan je oduvek voleo medije, naročito televiziju. I našao se u njenom svetu, ali sasvim slučajno. - Sestra me je ohrabrila da svoj CV predam ljudima na štandu Foks televizije na Sajmu zapošljavanja. Zanimali su me i posao ispred i iza kamere, pa sam tako učio novinarski posao od svih onih koje sam kao mlađi gledao na TV ekranu. Radio sam kao novinar, voditelj jutarnjeg programa, urednik vesti i različitih TV emisija, od kojih uvek ističem "Galileo" i "Bulevar b92".

Šta možemo ubuduće da očekujemo od Kurir televizije kada je reč o serijskom programu?

- Kao i do sada, nastojaćemo da pružimo zanimljive serijske naslove. Sa istom pažnjom proširujemo i katalog filmova koje nudimo našoj publici, jer smatramo da, osim zabave, igrani domaći serijski i filmski program pruža i edukativni karakter o bogatstvu domaće kinematografije. Moram da naglasim da ćemo već ovog vikenda, u susret Oskaru, emitovati prva dva jugoslovenska filma koja su bila u glavnoj trci za Oskara za strani film - "Deveti krug" i "Cesta duga godinu dana".

foto: Marko Todorović

Sprema li se još neka premijera nakon serije "Feliks"?

- Serije doživljavaju globalni bum. "Feliks" je bio izazov za nas kao mladu kablovsku televiziju, a kako je odmicala, privlačila je sve više publike. Ova serija sa Tihomirom Stanićem i Danicom Maksimović u glavnim ulogama uvek je aktuelna i verujem da njeno vreme tek dolazi. Mi smo uvek otvoreni za nove serijske poduhvate, važno je samo da do nas stigne dobar i zanimljiv scenario.

Šta serije čini kultnim i da li samo one sa takvim epitetom dolaze u obzir za emitovanje na Kurir televiziji?

- U narodu su kultne serije one koje su toliko zaživele da su replike postale deo svakodnevnog govora i čija gledanost sa svakim novim emitovanjem ne opada, već upravo suprotno - raste. To su baš one "serije koje smo voleli" na Kurir televiziji, koje emitujemo svakog radnog dana od 10 časova, kao što su "Bolji život", "Kamiondžije" ili "Majstorska radionica". Ipak, moram da kažem da i među serijama novije produkcije ima onih koje će steći status kultnih, samo im treba dati vremena i prostora u programskoj šemi.

foto: Stefan Stojanović/ Mondo

Kakve serije vi volite? - Ljubitelj sam i serija i filmova. Produkcija domaćih i stranih serija je izuzetno velika jer postoji potreba za njima. Uvek se nasmejem i često citiram likove iz "Otvorenih vrata", mnogo mi se dopala ekranizacija Ćosićevih "Korena", a od stranih volim brze, dinamične serije sa mnoštvom preokreta.

Kurir.rs

