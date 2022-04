BIĆE MI TEŠKO KADA VIDIM SOVILJA U MARKOVOM KOSTIMU! Bjelogrlić pred premijernu obnovu: Ne bih da stajem na muku mladom kolegi

Predstava "Let iznad kukavičjeg gnezda" na repertoaru Beogradskog dramskog pozorišta je 17 godina, a poslednji put izvedena je krajem prošlog avgusta, kada se publici poslednji put poklonio glumac Marko Živić.

Zauvek nas je napustio pre šest meseci, a sahranjen je na Novom groblju u Beogradu, i to u svom omiljenom kostimu, u kojem je čak 209 puta odigrao ovaj komad. Na dan kada bi slavio svoj 50. rođendan, 4. aprila, predstava će prvi put biti odigrana bez njega, a lik Martinija tumačiće Mladen Sovilj.

Težak zadatak

- Marko je imao otvorenu komunikaciju sa svima i bio nam veliki vetar u leđa. Moj zadatak uopšte nije lak. Ovu ulogu razgazio je tako da se zasniva na njegovom bistrom, neosuđujućem i dečjem oku, a ja ću pokušati da nastavim njegovim putem. Velika je odgovornost popuniti tu prazninu. Ulogu Martinija izneću na svoj način i to neće biti kopija Markove interpretacije - kaže Sovilj.

Inače, legendarni tekst Dejla Vasermana premijerno je izveden na sceni BDP 5. novembra 2005. godine u režiji Žanka Tomića, a deo originalne postave je i Dragan Bjelogrlić.

- Ova naša predstava i sve što se dešava s njom najbolje potvrđuje da je pozorište nešto više od života. Ostali smo bez Mande, Komnenića, Feđe i Marka. Svaki put kada nas je neko od njih napuštao, mislili smo da je to i kraj komada. Ali osećali smo potrebu da treba da idemo dalje. Potom, kada je otišao Marko, mislio sam da je to prirodan kraj predstave, ali kako je vreme prolazilo, počeli smo da razmišljamo o tome da ipak treba da se vrati na scenu. Odigrana je više od 200 puta i nikad se nije desilo da ne bude rasprodata. Postala je više od predstave - istakao je Dragan uoči prve probe pred novo izvođenje predstave "Let iznad kukavičjeg gnezda".

Magija na sceni

- Nisam siguran kako ću reagovati kad budem video novog glumca u Markovom kostimu. Biće mi teško. Moram da odam priznanje Mladenu, verujem da mu neće biti lako, ali ubeđen sam da će napraviti izuzetnu kreaciju. Pričao sam mu kako je Marko od male uloge napravio značajnu rolu. Ona stara floskula nema malih i velikih uloga, već malih i velikih glumaca, e to je slučaj s Markom i likom Martinija. Ne bih da stajem na muku mladom kolegi, ali siguran sam da je Živić napravio takvu bazu da svaki glumac može da nastavi. Ova predstava ima magiju da je veća od nas. Poziva nas da joj se vratimo, iako mislimo da smo je završili. Idemo dalje noseći u srcu one koje smo izgubili, naročito Marka - zaključio je Bjelogrlić.

Inače, prvo izvođenje originalne predstave "Let iznad kukavičjeg gnezda" bilo je 1963. godine na Brodveju sa Kirkom Daglasom u glavnoj ulozi, a srpska verzija jedna je od najviše izvođenih u istoriji.

Kurir.rs Andrijana Stojanović

