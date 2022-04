ANJA PAVIĆEVIĆ PRED VELIKO FINALE MOČVARE 2: I meni je bilo iznenađenje ko je ubica! Nisam mogla da pretpostavim do samog kraja

Anja Pavićević je pažnju publike privukla ulogom u filmu "Ime naroda" Darka Bajića, a veliko je pojačanje druge sezone serije "Močvara".

Pred veliko finale na Superstaru mlada glumica rodom iz Bara za Kurir otkriva kako je postala učesnica projekta Telekoma Srbija i "Fajerflaj produkcije" i da li lik razmažene bogatašice Ane ima veze s njom privatno.

Kako ste dobili ulogu u "Močvari"?

- Ulogu sam dobila na kastingu, bila sam pozvana. Radili smo više monologa koje je Milena Marković napisala. Kastinzi kod Milene i Olega Novkovića su divni, tekst je bitan za sam lik, kako bi oni mogli na pravi način da procene ko je za koju ulogu.

foto: FIREFLY PROMO

Koliko ste lik Ane prilagođavali sebi? Čega ste se najviše plašili?

- Lik Ane je mnogo drugačiji od mene a opet mnogo sličan, jer sam i sama doskoro bila u pubertetu. Ona je jedna devojka koja je željna pažnje, željna ljubavi, ali ih traži na pogrešne načine. Neke stvari su slične i njih sam igrala iz sebe, a one koje su različite sam tražila kroz Anu.

Da li je i vama bilo iznenađenje ko je ubica kad ste čitali scenario? Hoće li publika biti šokirana velikim finalem serije?

- Meni je bilo iznenađenja ko je ubica kad sam čitala, mnogo mi se sviđa scenario jer sam do samog kraja imala različite ideje ko je ubica, nisam mogla da pretpostavim ko je.

Šta vam je bilo glumački najteže u seriji "Močvara"?

- Najteže mi je bilo to što sam morala da izađem iz sebe mnogo puta. Morala sam da kopkam po sebi i da one stvari koje su različite od Ane nekako pronađen u sebi i opravdam ih.

foto: FIREFLY PROMO

Ko vas je više pazio - Marko Janketić ili Goran Bogdan?

- I Marko i Goran su me pazili, ali na dva potpuno različita načina. S Markom je uvek neko zezanje i ludilo, a onda su došli trenuci kad smo se zapravo upoznali i počeli da razgovaramo, da upoznajemo jedno drugo. I dan-danas kaže da me voli kao sestru i da na njega mogu uvek da računam, koji god problem da imam. Goran Bogdan me je pazio na drugačiji način, raznim savetima i pričama iz njegovog iskustva hteo je da mi da do znanja šta me sve čeka kao mladu glumicu i kasnije kao zreliju. Obojica su me pazili na divan način.

foto: Ana Paunković

Saradnja s Janom Bjelicom?

- Ona je moja najbolja drugarica, a bile smo koleginice na klasi. Ogolile smo se jedna pred drugom. Teško je igrati pred nekim ko te dobro poznaje, meni je bilo teško jer znam koliko je uspela u prvoj sezoni a koliko uspeva u drugoj. Veći mi je strah bio kakva ću glumica biti pred njom nego pred starijim kolegama, zbog toga što je ona vrlo kritična i nas dve imamo takav odnos da nema skrivanja. Bila sam u grču na početku, dok ona nije došla sama i rekla mi da idem dobrim putem, da na zanimljiv način pravim Anu Garčević.

foto: FIREFLY PROMO

Šta ste naučili iz saradnje sa Olegom Novkovićem i Milenom Marković?

- Mnogo toga sam naučila. Oleg ima odličan pristup i rad s glumcima, što nisam doživljavala često od reditelja, pažljiv je i zna da kaže pravu indikaciju bez okolišenja. Sve što želi on i kaže, a takođe je voljan da posluša mlade glumce šta imaju da kažu što se tiče promena. Milena je, s druge strane, neverovatna scenaristkinja, čast mi je bila da igram njen scenario i upoznam se s njom.

Kakvi su vam planovi u 2022. godini?

- Planovi su mi da nastavim istim putem, da nastavim sa snimanjima i pozorištem. Nadam se da ću diplomirati.

foto: FIREFLY PROMO

