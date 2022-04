NAJLEPŠA SRPSKA JULIJA RODILA PRAVU LEPOTICU: Ćerka Snežane Nikšić je BOŽANSTVENA, a evo u kom poslu je neverovatno uspešna! FOTO

Snežana Nikšić, glumica i supruga velikog Ljube Tadića, preminula je danas u 79. godini u Beogradu posle kraće bolesti, potvrdili su iz Jugoslovenskog dramskog pozorišta, čije član je bila krajem šezdesetih godina.

Ova lepa dramska umetnica rođena je u Nišu 1943. godine, a glumu je završila na beogradskom Fakultetu dramskih umetnosti. Tokom svoje karijere, na kojoj nije preterano radila poslednjih godina života, pojavila se u više od 40 filmskih i televizijskih naslova, a imala je i veliki broj uloga u pozorištu.

Jedna od najzapaženijih Snežaninih uloga svakako je bila Julija iz Šekspirovog dela "Romeo i Julija", a ova uloga savršeno joj je legla kako zbog njenog talenta, tako i zbog njene prirodne lepote koja ju je pratila kroz život.

Glumica je lako osvojila srce jedne od najvećih zvezda domaćeg glumišta, Ljube Tadića, a velikan je jednom prilikom otkrio da od kada je video, morao je da je osvoji:

- Ima čovek uspona i padova. To je bilo vreme mojih padova. Veliki ljudi imaju malu sujetu. Meni je trebao ceoi život da to naučim. Snežana me je izvukla iz tog pakla. Kad sam nju ugledao na probi u Ateljeu, kao da sam video Sunce- rekao je Ljuba jednom prilikom. Znao sam da je bila udata, ali me nije interesovalo. Koliko sam bio obuzet njome najbolje će vam pokazati sledeća priča. Dosađivao sam joj posle probe da se vidimo. Ona je brzo koračala hodnicima "Ateljea 212" i kasnije ulicom u nadi da ću odustati. "Ja sam udata žena", ponavljala mi je. Kad je ušla u svoj spaček i pokrenula ga nisam odustao. Trčao sam Ulicom Lole Ribara za njom. Nije me bilo sram. Zaljubio sam se, a zaljubljeni čovek nema čega da se stidi, pod uslovom da je pristojan.

Snežana i Ljuba živeli su zajedno do njegove smrti, a ona se devedesetih godina gotovo povukla sa javne scene:

- Devedesetih se povukla. Snimala je i vrataćala se na scenu samo povremeno. Bila je posvećena isprva nezi bolesne stare majke, a kasnije suprugu, Ljubi Tadiću. Poslednje godine života je provodila na Tari, baveći se zdravim životom i prirodom.

Snežaninu i Ljubinu vezu mnogi pamte, ali malo je poznato da je Snežana imala ćerku sa još jednim velikanom umetnosti, rediteljem Vukom Babićem. Iz njihove ljubavi najlepša srpska Julija na svet je donela još lepšu princezu Mionu Babić.

Miona je danas uspešna pijanistkinja i pevačica, a svoju karijeru gradila je na neverovatnom talentu, a ne na poznatom imenu svojih roditelja. Ona je danas jako popularna iako gotovo niko ne zna da je ćerka jedne od najpopularnijih glumica bivše Jugoslavije. Ipak, Miona je osim nesopornog talenta od svoje poznate majke nasledila još jednu osobinu. Ova pijanistkinja zaista je lepa kao i njena majka sa početka karijere.

