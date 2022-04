ŽENE SU ZA NJIM REZALE VENE, A ON JE LJUBIO I MUŠKARCE: O njegovoj SADOMAZOHISTIČKOJ vezi sa slavnim glumcem i danas se priča!

Marlon Brando bio je jedan od najpoznatijih i najuticajnijih glumaca 20. veka, a slavni lepotan rođen je 3. aprila 1924. godine. Tokom svoje zavidne karijere koja je trajala šest decenija dobio je brojna priznanja uključujući dva Oskara i dva Zlatna globusa.

Još kao tinejdžer Brando je bio nestašan, te su zbog njega roditelji imali puno problema. Izbačen je iz škole jer je u hodniku vozio motor, nakon toga je provalio u crkvu i iz zvonika izvukao deo zvona težak 55 kilograma, te ga zakopao u blizini. Da bi stvar bila još bolja, organizovao je potragu za krivcem kako niko ne bi posumnjao da je to bio on. Iz Minesote se kasnije preselio u Njujork, gde je radio kao pomoćnik na održavanju liftova, konobar i kuvar.

Počeo je da glumi i u predstavama na Brodveju, a u pauzama setova je boksovao. Jednom prilikom je tako dobio težak udarac u nos, te je na pozornicu došao krvav. U to vreme je već ozbiljno počeo da glumi i u filmovima. Ulogu u kultnom filmu "Na dokovima Njujorka" odbio je dva puta, a da uopšte nije pročitao scenario, a za Terija Malroja su hteli Frenka Sinatru. Na kraju se Brando predomislio, ali nije bio zadovoljan kako je to odglumio, te je na prvom prikazivanju filma samo otišao iz dvorane razočaran. Za tu ulogu je dobio prvog od svoja dva Oskara za najbolju mušku ulogu.

Oskar koji je dobio za tu ulogu ukrali su mu, a nije to primetio sve do 1994. godine, kada ga je advokat obavestio da se zlatna statua prodaje na aukciji u Londonu. Frenk Sinatra nikada mu nije oprostio što mu je ukrao tu ulogu. Marlon Brando nije voleo kolegu Berta Rejnoldsa do te mere da kada je saznao kako bi on mogao da glumi Majkla Korleonea u "Kumu", rekao je da neće glumiti Vita ako Bert bude na setu filma.

Brando se tokom snimanja filma "Pobuna na brodu Baunti" zaljubio u ostrvce Tatiaroa pored Tahitija, te ga je na kraju kupio. Danas se tamo nalazi resort pod nazivom The Brando.

Na filmu "Superman" iz 1978. godine za 12 dana snimanja zaradio je 2,25 miliona dolara, što je kasnije došlo do toga da je za 10 minuta na velikom platnu dobijao po 3,7 miliona dolara. Za ulogu sveštenika u "Mrak filmu 2" ponudili su mu dva miliona dolara, ali zbog upale pluća morao je da odbije tu ulogu.

Tokom zavidne karijere vodio je i turbulentan ljubavni život. Navodno je dugo ljubovao s Merilin Monro, a imao je i homoseksualna iskustva, čega se nije stideo. Bio je u ljubavnoj vezi s pevačem Bobom Dilanom, a imao je i ljubavnika Voleja Koksa. Žene je ipak više voleo. S Anom Kašifi venčao se 1957. godine i bili su dve godine u braku. Druga supruga bila mu je Movita Kastaneda, sedam godina starija meksička glumica. Nakon nje na red je došla koleginica Tarita Teripa. Brando je ljubovao i s kolegom Džejmsom Dinom, a par je navodno imao sadomazohističku vezu u kojoj su obojica uživala.

Marlon Brando u mladosti je bio seks-simbol, a pri kraju života bio je poznatiji po porodičnim i zdravstvenim problemima nego po svojoj glumi. Imao je problema s težinom i dijabetesom. Legendarni glumac preminuo je 1. jula 2004. u 81. godini.

