MARKO ŽIVIĆ DANAS BI PROSLAVIO 50. ROĐENDAN! Tuga kolega za preminulim glumcem ne prestaje: Bol na mojoj duši nikad neće proći!

Glumac Marko Živić preminuo je 14. oktobra 2021. godine, nakon opake borbe sa virusom koji je odneo mnoge genijalne umetnike naše scene.

Marka su mnogi obožavali, kako kolege, tako i fanovi, a njegova vedrina i njegov talenat ostaće upamćeni zauvek.

Pamtićemo ga po ulogama u serijama i filmovima "Ljubav, navika, panika", "Pozorište u kući", "Premijer", "Montevideo, Bog te video", "Senke nad Balkanom" i "Žigosani u reketu", a da je poživeo još malo sigurno bismo imali još mnogo fantastičnih uloga po kojim bismo ga pamtili.

Predstava "Zelena čoja Montenegra" obeležena je tugom zbog odlaska ovog velikog glumca, koji je trebalo da igra u njoj. Glumac Andrija Kuzmanović za tu predstavu je dobio nagradu, a nakon toga prisetio se svog pokojnog kolege, koji nas je napustio pre skoro šest meseci:

- Plakao sam nakon beogradske premijere ove predstave, jer u toj predstavi više nema Marka Živića. Hteo sam da mu danas posvetim ovu nagradu, ali nema potrebe. Ceo moj život je posvećen njemu. Bio je veliki čovek i glumac. Kad ti ode prijatelj, to je velika tuga i bol u mojoj duši koji nikad neće proći.

Nakon Markove smrti bez reči nije ostala ni voditeljka Nataša Pavlović, njegova bivša žena.

- Godina 2021. je moja najteža godina i iskreno ne znam odakle sam crpela snagu da ostanem na nogama i da budem posvećena i deci i poslu. Ne znam gde sam našla tu nadljudsku snagu da to sve izdržim, a da se ništa ne primeti, ali neka bude da su deca ta koja su me motivisala - rekla je Nataša na početku razgovora, a onda je došla i bolna tema o preranoj smrti Marka Živića.

- To su stvari koje ne prolaze, to mora da se otpati i ja sam to uradila u svoja četiri zida. Takva sam. Nemam ništa od toga što ću svoju tugu da delim sa bilo kime, osamim se, tugujem tamo gde me niko ne vidi i onda kada izađem među ljude uključim autopilot i idem dalje. Valjda smo mi ljudi životinje koje mogu da izdrže čak i ono što misle da ne mogu - rekla je Nataša.

Marko bi danas napunio 50 godina, a mnogi ljudi koji su ga voleli još uvek su potpuno slomljeni strašnim gubitkom do koga je tako iznenada došlo.

