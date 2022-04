REDAK MIKELANĐELOV CRTEŽ U MAJU NA AUKCIJI U PARIZU: Jedno od prvih dela koje je umetnik nacrtao vredi 30 miliona evra

Aukcijska kuća „Kristi“, saopštila je da će se Mikelanđelov crtež koji je pronađen 2019. godine, naći na aukciji u Parizu, 18. maja 2022. godine. Pretpostavka je da bi crtež mogao da zaradi 30 miliona evra.

Crtež je jedno od retkih dela renesansnog italijanskog umetnika koji se nalazio u zbirci jednog od kolekcionara. Prvi put crtež je prodat 1907. godine kao jedno od dela iz poznate Mikkelanđelove škole. Sve do 2019. godine bio „zaboravljen", dok ga procenitelj britanske Aukcijske kuće „Kristi" nije prepoznao kao originalno delo koje je nacrtao umetnik.

Procena je da je delo pripadalo „Mikelanđelovoj školi", a veruje se i da je crtež jedan od prvih dela koje je italijanski umetnik nacrtao. Delo rikazuje uplašenog čoveka prikazanog na fresci, „Krštenje neofita", od Masacia. Na crtežu su prikazane još dve osobe koje stoje u njegovoj blizini.

Attachment Vladičlin han.jpg added.Conversation opened. 1 unread message. Skip to content Using Adria Media Group Mail with screen readers Enable desktop notifications for Adria Media Group Mail. OK No thanks 1 of 55 (no subject) External Inbox Tanja Urosevic@gmail.com>