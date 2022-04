MLAĐA ĆERKA MU IZVRŠILA SAMOUBISTVO, PA JE IZGUBIO I SUPRUGU: Život Dejana Mijača obeležile su dve smrti koje nikad nije PREBOLEO

Pozorišnog reditelja Dejana Mijača, koji je preminuo pre dva dana u 88. godini u Beogradu, svi su voleli. Ostavio je iza sebe 135 pozorišnih predstava, ali njegov privatni život su obeležile dve tragedije.

foto: Ustupljene fotografije, RTS

Njegova mlađa ćerka je izvršila samoubistvo, a Mijač je za Gloriju isprčao kako je podneli tu tragediju.

- To što se desilo nije moja, to je bila njena tragedija, a ja sam samo bio osuđen da budem svedok, i ništa više. Život se okreće i ide dalje. Ako mi je tako određeno, onda moram da nosim taj krst. Nije to lako, ali nosim ga. To je to, ne događa se meni ništa posebno u odnosu na druge ljude. Nisam neki izuzetak i nemam potrebu da zbog toga jadikujem. Ljudi su živeli i u konc-logorima, to je život. Nisam vaspitan, niti sam orijentisan da je život neka izvanredno lepa pojava, Čak ni da je neko takmičenje, već više da je neprijatna činjenica koju treba savladavati, pre svega radom. Te neprijatne okolnosti, i svoju ličnu nelagodnost zbog toga, treba pretvoriti u što veći broj trenutaka radosti i zadovoljstva.

foto: Dragan Kadić

Poseban odnos je imao prema pokojnoj supruzi Ljiljani.

- Upoznali smo se u Novom Sadu. Ja sam bio reditelj, ona balerina. Bili smo u braku 30 godina. Ljiljana je bila posvećena baletu, i u jednom trenutku, kad je shvatila da ne možemo imati i ona i ja karijeru a da ostanemo zajedno i imamo uspešan brak, dobrovoljno se lišila svoje i potpuno stala iza mene. Bila mi je velika i moralna i svaka druga podrška. Da nisam imao tu sigurnost koju mi je ona davala, mnogo toga ne bih postigao. Šta god da sam radio, imao sam slobodne ruke. Pošto je ona rano otišla, sigurno da joj se nisam odužio i nisam joj dao ni stoti deo onog što je trebalo. Ostao sam joj dužan, i zbog toga mi je krivo.

Komemoracija Dejanu Mijaču biće održana u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Vreme komemoracije i sahrane biće objavljeni naknadno.

Kurir.rs

Bonus video:

04:28 DARA BUBAMARA NA KOMEMORACIJI: Marina je predosetila smrt. Laca mi je pokazao njenu poslednju poruku