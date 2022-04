MILJKO ŽIVOJINOVIĆ JE U KINI PROLAZIO KAO VALTER: Ivica Dačić o prijateljstvo s BATOM i muzičkoj želji SI ĐINPINGA!

Film "Valter brani Sarajevo" sa Velimirom Batom Živojinovićem u glavnoj ulozi prvi put je prikazan pre pola veka, a u Beogradu su se tim povodom okupili poštovaoci ovog ostvarenja reditelja Hajrudina Šibe Krvavca.

Fan Valtera i dobar prijatelj Bate Živojinovića je i Ivica Dačić. On je s njim boravio u Kini.

- Kinezi su imali problem da prihvate da je Valter ostario. Njegov sin Miljko mnogo liči na njega, pa je u Kini prolazio kao Valter, umesto Bate. Kad su Si Đinping i njihov premijer dolazili u Beograd, tražili su da im pevam "Bela, ćao" iz filma "Most", jer su mislili da je to naša pesma - ispričao je političar.

I Miljko se prisetio putovanja u Kinu.

- Bata je bio jedan specifičan čovek, moglo bi da se kaže da je bio šmeker, kao i Gaga Nikolić. Nije bio sujetan, video je da ga ti ljudi doživljavaju kao starijeg čoveka, jer je imao 70 godina, ja sam u to vreme imao godina koliko je on imao kad je snimao film i meni su prilazili ljudi na konferencijama za štampu i pitaju me za autogram, ja ga pogledam i on kaže potpiši se", ispričao je naslednik glumačke legende.

