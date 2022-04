LJUDE NAJVIŠE DOTIČE KADA JE NEŠTO ISTINITO, ISKRENO I OTVORENO: Amar Ćorović o glumi, serijama Tajna vinove loze i SLOŽNOJ BRAĆI

Nakon što je završio glumu u klasi profesora Dragana Petrovića Peleta, mladi i perspektivni glumac Amar Ćorović počeo je da gradi karijeru u mnogim pozorišnim predstavama, ali i pred kamerom. Svoj doprinos dao je serijama "Zlatni dani" i "Složna braća: Next Đeneration", a trenutno je aktuelan zbog uloge u nastavku hit serije "Tajne vinove loze".

Da li vas je obradovao poziv da zaigrate u ovoj porodičnoj sagi o vinu?

- Igram drugara Luke Grbića, koji u seriji tumači lik Ivana, za kog mislim da je veoma talentovan mladi glumac, i to me posebno radovalo, divno smo radili.

Uz kultnu seriju "Složna braća" iz devedesetih godina odrasle su mnoge generacije. Da li osećate da bi to mogao biti slučaj i sa njenim nastavkom?

- "Složna braća" snimana su u septembru 1995. godine, istog meseca kada sam ja rođen. Da li će i nastavak biti jednako uspešan, ne znam. Bilo je zanimljivo kada nam je Nele Karajlić na kraju snimanja rekao: "Ja sam vam garant da stvari koje radim traju 25 godina, postanu kultne i velike." Voleo bih da i ova naša "Braća" postanu takva. Mislim da će repriziranjem ova serija dostići svoj potencijal.

Kakva je atmosfera bila na snimanju?

- "ETM produkcija" je obezbedila veoma dobre uslove za rad pa je bilo lako snimati. Smejali smo se na snimanju i u pauzama. Bili smo jedni drugima inspiracija za smeh i ako je to merilo za dobru humorističku seriju, ispunili smo sve kriterijume.

Koliki je bio izazov ispuniti očekivanja stare publike, ali i zainteresovati novu?

- To je bio najveći izazov. Nova je dobra jer vuče korene iz stare serije. Mi smo takoreći naslednici one stare ekipe i rekao bih da publika koja je i njih pratila može da se veže za to. Maja Čampar, koja tumači lik Radice, i ja možemo da povučemo mlađu publiku da se poistoveti sa nama.

Kakav je osećaj igrati pored nekih od najpopularnijih glumaca današnjice?

- Postojao je strah kako im parirati, ali bili su veoma raspoloženi, pružali su nam veliku pomoć i podršku. Bili smo jedan tim.

U seriji "Zlatni dani" tumačite ulogu Filipa. Koliki je bio izazov udahnuti život ovom liku?

- I tu sam radio s divnom ekipom. Filip je bio zanimljiv jer je paradigma današnjeg društva i predstavnik omladine danas. To su mladi ljudi kojima je škola u drugom planu, bavio se raznim muljatorskim radnjama da bi došao do novca i određenog društva, što njemu u tim godinama deluje zanimljivo i uzbudljivo.

Preferirate li film ili pozorište?

- Mnogo više volim pozorište. Uzbudljivije je, volim probe, da smo ekipa koja stvara i koja je konstantno zajedno, a kroz igranje se nadograđujemo. U vreme hiperprodukcije pred kamerom nema mnogo takvog međuljudskog odnosa.

Jedan ste od prvih glumaca iz Novog Pazara koji su upisali glumu na FDU u Beogradu. Kako ste birali prestonicu?

- U Novom Pazaru je nas osmoro mladih glumaca radilo predstavu "Beton Mahala" sa Branislavom Trifunovićem i Rifatom Rifatovićem. Bane je predložio da nas sprema za akademiju i pristali smo iako nismo bili sigurni u šta se upuštamo. Nakon nekoliko meseci mislili smo da treba da probamo prijemni za akademiju u Novom Sadu, ali kada sam video da te godine klasu u Beogradu prima profesor Dragan Petrović Pele, odlučili smo da probamo i kod njega. Nedimu Neziroviću i meni je pošlo za rukom da se upišemo.

Poistovećujete li se sa ulogom koju igrate?

- Kad stvaram lik, krenem od toga šta su nam zajedničke tačke. Ljude najviše dotiče kada je nešto istinito, iskreno i otvoreno, pa zato liku uvek dam nešto svoje.

Postoji li glumac ili reditelj s kojim biste posebno želeli da radite?

- Imao sam veliku sreću da sam u pozorištu radio sa možda i najvećim pozorišnim rediteljima na naših prostorima, od Egona Savina, preko Borisava Liješevića i drugih. Snimao sam film s Goranom Markovićem, što je velika stvar. S njima bih voleo ponovo da radim.

