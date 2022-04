KEJT NA SNIMANJU TITANIKA ZARADILA UPALU PLUĆA, DŽEKA TREBALO DA IGRA DRUGI GLUMAC: Tajne broda koji je potonuo pre 110 godina

"Titanik" je potonuo pre 110 godina, 15. aprila 1912, na ruti od britanskog Sautemptona do američkog Njujorka. U to vreme ovaj brod je bio najveće plovilo na svetu i deo flote od tri gigantska broda iz olimpijske klase koje je napravila kompanija "Vajt star lajn". Tokom naredne nedelje na kanalu Superstar biće prikazani filmovi "Uzdizanje Titanika", "Titanik" i "Duhovi ambisa" u znak sećanja na ovu veliku tragediju.

Prvi triler "Uzdizanje Titanika" iz 1980. godine donosi priču o hladnoratovskim igrama Amerikanaca i Rusa. Naime, "Titanik" je prevozio redak mineral koji je obema stranama potreban kako bi ga upotrebile za napajanje novog superoružja. Kad se saznalo gde je mineral, problem je bio pronaći olupinu, a da bi došli do minerala, moraju je izvući na površinu...

Deset godina kasnije, Džejms Kameron snimio je novi film o ovom brodu, iz vizure romantične priče između Rouz i Džejka, koje su maestralno odigrali Kejt Vinslet i Leonardo Dikaprio. Ovo tročasovno ostvarenje 25 godina nakon premijere i dalje intrigira ne samo publiku već i brojne istoričare, koji smatraju da postoje još zanimljivije neispričane priče s tog putovanja.

Kameron je posle ovog filma snimio i dokumentarac od sat vremena "Duhovi ambisa", koji predstavlja rediteljevo putovanje do olupine "Titanika" u leto 2001. godine. Jer, 1997. nisu postojale kamere koje bi mogle da uđu duboko unutar broda. On se zajedno s Bilom Pakstonom, koji glumi u "Titaniku", spustio četiri kilometra ispod površine okeana i snimio posebne detalje olupine. Kako se saznaje u dokumentarcu, ona veoma brzo propada, a naučnici procenjuju da će ostaci broda nestati za 20 do 30 godina.

5 zanimljivosti o filmu "Titanik"

1. Četiri i po novih "Titanika" moglo bi da se napravi od novca koji je zaradio istoimeni film iz 1997. godine.

2. Leonardo Dikaprio bio je izbor reditelja Džejmsa Kamerona, ali ne i njegovih producenata. Oni su hteli da glavnu mušku ulogu dobije Metju Mekonahi.

3. Baka Glorija Stjuart jedina je osoba koja je radila na filmu "Titanik", a da je bila živa kad je originalni "Titanik" otplovio 1912. godine.

4. Kejt Vinslet nije htela da nosi ronilačko odelo ispod svoje garderobe za vreme snimanja scena u moru. To joj nije bila mudra ideja, jer je zbog toga zaradila upalu pluća.

5. Sve crteže na kojima Džek (Dikaprio) radi u filmu nacrtao je Kameron. Čak i kad u filmu vidimo kako Džek crta dok se kamera fokusira na ruke, to je opet Kameron.

