SLAVEN DOŠLO VELIKO POJAČANJE U NASTAVKU UBICA MOG OCA: Počelo snimanje šeste sezone hit serije, koja otvara veoma važnu TEMU

Serija "Ubice mog oca" dobiće i svoj šesti nastavak, jer snimanje novih epizoda uveliko traje.

Televizijska publika je na prvu loptu zavolela ovu krimi-priču u kojoj glavnu ulogu igra Vuk Kostić, a to je bio dodatni vetar u leđa scenaristkinji Nataši Drakulić da nastavi pisanje i sada nas, kako saznajemo, odvede u svet kocke. Glavna uloga je poverena Slavenu Došlu, koji nam je potvrdio da će učestvovati u nastavku, ali da ne može ništa više da kaže o svojoj ulozi.

Režiju nove sezone potpisuju zajednički Miloš Kodemo i Miroslav Lekić, a pod producentskom palicom Telekoma Srbija, "Filma danas" i produkcije "Dandelion". Nove epizode gledaćemo na kanalu Superstar.

Kako je Nataša Drakulić otkrila u razgovoru za domaće medije, Vuk Kostić kao Aleksandar Jakovljević ostaće neoženjen i u novim epizodama.

- Nećemo ga ženiti ni u ovoj sezoni, mada iskreno navijam da se Vuku Kostiću to dogodi u stvarnom životu. Put inspektora Jakovljevića nije lak, jer sada predstoji borba do kraja. U okršaju Aleksandra i Curnaja nema predaje i nema nazad. Vuk Kostić je s Tihomirom Stanićem stub ove serije. Marjanović u novom ciklusu postaje ministar policije i to će biti veoma zanimljivo. Marjanović dolazi na mesto Zagorke Obradović (Mirjana Karanović) i život mu se potpuno menja, ali on je prepredeni igrač. Korak je ispred svih, lukav i nikad nismo načisto da li je dobar ili loš karakter. U šestoj sezoni ćemo razrešiti i to pitanje - poručuje scenaristkinja i otkriva da ćemo i u novoj sezoni gledati Mirjanu Karanović i Vojislava Brajovića.

I Vuk Kostić govorio je nedavno za Kurir o novim epizodama.

- Tragamo za novim i nečim što će opet iznenaditi publiku, držati pažnju i biti veoma interesantno i napeto. Jeste, to je najteže u ovoj seriji, ali i to da svaki put nadmašiš sebe. Svako u svojoj delatnosti - Nataša pisanjem, mi glumci igranjem, pevač pevanjem... Teško je, ali ljudi to vole baš zato što uspevamo da svaki put izmislimo nešto novo. Numera "Ja bez tebe ne mogu da živim" jednom se desi, a mi svaki put imamo neku pesmu i poredimo se s prethodnom trudeći se da nadmašimo sebe. I to je najbolje takmičenje. Ne takmičimo se s drugima, već sami sa sobom - objasnio je Kostić.

U seriju se vraća i Ivana Dudić, a Marko Janketić će se isto truditi da ne razočara publiku.

- Biće prezanimljiva, mislim da će se publici baš svideti. Ne bi ni opstajala da je ljudi ne vole. Napravili smo veću pauzu zbog korone, ali vraćamo se u velikom stilu. Uvek sam se pitao kako je glumcima koji snimaju serije od više sezona, a sada sam shvatio da je to veoma lep osećaj. Na setu smo postali porodica, lepo smo se uhodali i lepo radimo, sve teče - rekao je Janketić.

