ZAŠTO, BOKI? KOLEGE NEUTEŠNE: Bio nam je brat i otac, plemenit, osetljiv i duhovit čovek, koji jednostavno nije izdržao

Bojan Lazarov je bio duša koja se retko javlja, uvek po strani, nenametljiv, skroman, a toliko kvalitetan, ovim rečima kolege opisuju bivšeg direktora Malog pozorišta "Duško Radović" i glumca.

Nažalost, njegova plodonosna karijera pre dva dana zauvek je okončana u 50. godini skokom s Mosta na Adi u Beogradu. Život ovog glumca obeležila je borba s depresijom, o čume svedoči potresan status na Fejsbuku njegove koleginice i prvakinje Narodnog pozorišta u Beogradu Dušanke Stojanović Glid.

foto: Damir Dervišagić

- Smrt Bojana Lazarova me je najviše potresla u ovom vremenu umiranja. On čovek plemenit osetljiv i duhovit jednostavno nije izdržao, popustio je dok svi oni što moraju da se nažive i usput iživljavaju nad nama decenijama svojom groznom proračunatom agresivnom politikom u umetnosti i prostačkim stilom života, tvrdeći da su bolji i važniji, teraju nas u očajanje. Odmori se, dragi Bojane - napisala je glumica.

Bojan je navodno u svom automobilu ostavio i oproštajno pismo, koje će biti predato njegovoj porodici.

Diplomirao je glumu na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi profesora Bore Draškovića. Od 1996. godine igrao je u pozorištu, na filmu i televiziji. Bio je stalni član Malog pozorišta "Duško Radović" u Beogradu.

Ostvario je više od četrdeset uloga u pozorištima u Beogradu i u somborskom Narodnom pozorištu, gde je kao član proveo nekoliko sezona po završetku studija. Sarađivao je s većinom značajnih reditelja na ovim prostorima. Igrao je u filmovima "Vikend s ćaletom", "Smrt čoveka na Balkanu", "Beogradski fantom", "Klopka"... i u televizijskim serijama "Državni službenik", "Tajne vinove loze", "Jutro će promeniti sve", "Urgentni centar" i "Crveni mesec".

- Došao je i sjajno odigrao svoju ulogu. Nisam ga poznavao. Njegova je odluka bila da tako završi - kratko je rekao za Kurir reditelj Dejan Karaklajić.

foto: Nemanja Nikolić

U dva navrata Bojan Lazarov je, zaključno sa 2014. godinom, obavljao funkciju v. d. direktora Malog pozorišta "Duško Radović".

- U početku me je mnogo bilo strah Bokija. Tačnije, od toga da igram sa njim. Taj skoro paranoični strah poticao je od činjenice da mi niko na sceni nije mogao ništa, niko nije mogao da poremeti moju koncentraciju, osim njega, koji je mogao da me dovede, kad god poželi, do toga da se zacenim od smeha. Nikad do kraja nisam postao imun na tu njegovu magiju i lakoću na sceni, potpunu kontrolu i žovijalnost kojom je gospodario - napisao je glumac Miloš Anđelković, koji je u Malom pozorištu "Duško Radović" sarađivao sa Bojanom Lazarovim.

Preko društvenih mreža oprostio se od njega i Miloš Đuričić.

- Zašto, Boki? Danas je 16 godina od premijere naše jedine zajedničke predstave u pozorištu "Boško Buha". Ne mogu da se opasuljim...

Takođe, svojim statusom sve je rasplakao njegov blizak prijatelj Aleksandar Nikolić.

- Bojan Lazarov, ćale, brat, glumac i kad mu je najteže. E moj brate, neka te pravi osmesi na onom svetu prate.

Komemoracija će biti održana u Malom pozorištu "Duško Radović". Vreme komemoracije i sahrane biće objavljeni naknadno.

Kurir.rs

Bonus video:

03:12 TRAGEDIJA U NOVOM SADU: Nebojša - glumac, pesnik, muzičar - preminuo na klupi