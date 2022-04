SVE MI LAKŠE POTEČE SUZA NIZ OKO: Sa ovom ženom EMIR KUSTURICA se sve više svađa, a njihova ljubav datira iz MLADIH DANA!

Pune četiri decenije Maja Kusturica u braku je sa scenaristom i rediteljem i ima dvoje dece Stribora i Dunju. S obzirom na to da se retko kada pojavljuje u javnosti, tek nekoliko puta smo imali priliku da je vidimo na crevnom tepihu u društvu muža, vrlo malo se o njoj zna.

Zna se da je slavnom reditelju bila velika podrška kada je uplovio u svet filma, da ga je istovremeno podržala kada je poželeo da promeni veru, ali i da je upravo ona zaslužna za sklad u njihovoj porodici.

Ljubavna priča Emira i Maje Kusturice datira iz mladih dana, a umetnik tvrdi da se njihov odnos do danas nije mnogo promenio, tačnije da se još uvek vole kao prvog dana uprkos trzavicama koje su, s godinama sve češće.

- Među nama je jednaka želja za viđanjem kao nekada. Postoje duži periodi kada smo zajedno. A opet, svi su vezani za naše projekte. Onda je taj životni pečat kao u dramskoj radnji kod Sofoklea, sa tri linije. Tako i u mom životu postoje tri linije koje teku istovremeno gde su stvaralaštvo, privatni i zajednički život u okviru porodice grupisani, i možda su jedan od elemenata koji produžavaju takav život. Možda do toga dovodi i to što Maja i ja u porodici nemamo nikakva pravila. Postoji jedan prirodan autoritet, koji se poštuje, ali manje-više sve se nekako podrazumeva. Uz razgovor uvek primirimo sve češću ostrašćenu prepirku. Primetio sam kako starim, da mi sve lakše tada suza poteče na oko, kažu da to ide sa godinama. Nekada je i dobro da je tako, mislim da je najvažnije u ljudskom životu da čovjek bude sve u jednom. Da bude romantičan, nežan, da bude grub, tačnije da u jednoj ljudskoj napravi postoje svi elementi implozije i eksplozije. Mada u mom slučaju supruga voli kada sam više ovo prvo, romantičan - izjavio je ranije čuveni reditelj.

