VIŠE UŽIVAM DA IGRAM NEGATIVCE: Ceca Bojković za Kurir o nagradi za ličnost godine, ekologiji i zašto se oseća PREVARENOM

Jednoj od naših najvoljenijih dramskih umetnica Svetlani Bojković na svečanosti u Jugoslovenskom dramskom pozorištu uručena je nagrada za ličnost godine koju dodeljuje nedeljnik Nin. Glumica je prvi put u karijeri dobila priznanje za odbranu životne sredine.

- Ova nagrada mi zaista znači upravo zbog toga što daje podršku onome čime sam se u poslednje vreme bavila, a to je borba za zdravu i čistu Srbiju. Meni je veliki podstrek to što me na ulici svakog dana najmanje 15 ljudi sretnu, zaustave i imaju potrebu da mi se obrate. To mi veoma godi i možda je moja najveća nagrada - započinje glumica razgovor za Kurir.

Na čemu trenutno radite?

- Igram svoje predstave u pozorištu u Teatru na Brdu "Celo telo tu me boli", u JDP igram "Široku zemlju" i u Ateljeu dramu Vedrane Rudan "Dabogda te majka rodila". S vremena na vreme igramo našu ad hok predstavu Duška Radovića "Ženski razgovori" u Akademiji 28. Najviše vremena provodim na snimanju serije "U klinču".

Da li vam više prija pozorište ili film?

- Pozorište je bilo moje osnovno opredeljenje, ali sam imala sreće da na početku svoje glumačke karijere snimam na televiziji, pa onda film, i tako naizmenično. Paralelno sam u životu radila uspešno i u jednom i drugom mediju.

Koliko se promenio rad u odnosu na pre? Da li je drugačiji pristup u radu na televiziji?

- Sve se promenilo. Promenila se organizacija posla. Televizija je ranije imala svoje sopstvene projekte, a sada se uglavnom kupuju gotovi projekti privatnih producenata. Ono što je produkcija RTS je jako malo, ali srećom imamo privatnike koji jako dobro rade.

Šta mislite o aktuelnoj hiperprodukciji?

- Hiperprodukcija ima dobre i loše strane. Drago mi je što moje kolege mogu da zarade novac, ali ima tu loših stvari, loših proizvoda. Sad kad se nađu toliki projekti, čovek može da probere.

Kako vi birate uloge?

- Ranije sam tako radila, ali više sebi neću dozvoliti da ulazim u projekat za koji nemam dovoljno informacija šta će biti dalje. Vi nikad ne dobijate ceo scenario, nego samo pet ili šest epizoda, i ne znate kako će to dalje da se razvija, a ja to moram znati da bih mogla da odlučim da li u tome da učestvujem ili ne. Prevarila sam se nekoliko puta i rekla sam da više ne ulazim u priču dok ne znam šta je to što ja treba da uradim.

U kojim ulogama više uživate?

- Vrlo su mi zanimljivi negativci. Uživam više u takvim ulogama, jer je često i glumački zadatak zanimljiviji, kao i rezultat, nego kad igrate pozitivce.

