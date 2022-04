RANO JE DA UBIJEMO MARIĆA U SERIJI! Gaga Antonijević: Dočekao sam da se srpski Džejms Bond gleda u Americi, a uskoro će u Indiji

Narednog vikenda, za uskršnje praznike, na male ekrane stiže nastavak popularne serije "Državni službenik", koja se bavi najaktuelnijom temom - koronavirusom i pandemijom. Kreator ovog ostvarenja Predrag Gaga Antonijević kaže da će u trećoj sezoni Lazar Stanojević (Milan Marić) gaziti preko mrtvih da sačuva svoju porodicu i ljude koji voli.

- U vreme kada sam počeo da se bavim filmom, bilo je gotovo nemoguće napraviti priču gde bi glavni junak bio neko iz državne bezbednosti ili službe. Za to postoji više razloga, pre svega taj špijunski triler nismo znali kako zanatski da uradimo kako valja, a drugi razlog je u tome što su ti ljudi iz službe morali da budu postavljeni kao superheroji Marvela, u moralnom smislu čisti, bez ikakve ljudske dileme i problema u njihovom karakteru. Imali smo nekoliko pokušaja da napravimo takvu priču, od kojih je jedan "SB zatvara krug", i ti filmovi nikada nisu zaživeli ni kod publike, a zbog nedostatka zanatskog znanja nisu mogli ni u inostranstvu. Sad smo došli u situaciju da zahvaljujući ovoj sjajnoj ekipi i Telekomu ova serija ide svuda u svetu. Da mi je neko onda rekao da ću dočekati dan kada će se srpski Džejms Bond gledati u Americi i belom svetu i da to bude gledan i prihvaćen program, ne bih mu verovao. To je jedan čudan put i moram, pre svega, da se zahvalim ljudima koji su tu seriju sa nama uradili - kaže Antonijević na početku razgovora.

Kakve novine nas očekuju u trećoj sezoni?

- Novina u nastavku je da imamo dosta glumaca iz Turske. Vraćaju nam se albanske kolege iz prve sezone, ali i Hamed, kog tumači Igor Đorđević. Sve se vrti oko špijunaže, ali vreme je korone i potrage za respiratorima i vakcinom. Država mora da reši to pitanje, što stvara probleme. Videćete da je jako dobra sezona.

Niste treću sezonu radili s Dimitrijem Vojnovim, već ste promenili pisca.

- Radili smo s Dimitrijem dve sezone, ali nije bio samo on u ekipi. Volim da razvijam scenario i da ga dovedem do kraja, ali da se ne žuri u snimanje. Na priči su radili Vladimir Kecmanović i Staša Bajec. Trudimo se da produžimo bazu pisaca. Nažalost, to je trenutno najdeficitarnije zanimanje u Srbiji. Imamo školovane reditelje, direktore fotografija i tehničare, ali ne i dobre scenariste.

Ana Lečić je pojačanje nove sezone. Kakva je njena uloga?

- Ona igra devojku koja radi poslove za nečiji privatni račun. Partnerke su Marta Bjelica i ona i napravile su sjajne uloge.

Imate mnogo ženskih likova?

- To je realnost u kojoj živimo. Dobro je da imamo kvalitetne ženske likove.

Koliko ćete još da razvijate ovu priču?

- Videćemo. Počeli smo da radimo četvrtu sezonu. "Državni službenik" je najuspešnija srpska serija u svetu, jer je prodata širom planete. Sinhronizovana je na španski, a biće prikazana i u Indiji. Prava je otkupio Dizni plus. To je velika investicija. Telekom Srbija je veoma zadovoljan. Glumci su raspoloženi da snimamo i dalje, a nadam se da je i publika.

Da li ste razmatrali da ubijete Marića ili nekog drugog glavnog junaka?

- Nismo. Još nismo iscrpeli međusobne odnose među njima. Ima potencijala da se igramo s odnosom između Žarka Lauševića i njegove ćerke i da razvijamo još nekoliko linija. Lazara i ostale ostavljamo u životu.

