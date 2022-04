PREPOZNAJETE LI GLUMCA SA SLIKE? Nema ko ga ne voli, glumi u svim filmovima i serijama, a njegovih početaka niko se NE SEĆA!

Ljuba Bandović je jedan od najcenjenijih glumaca današnjice i svakako jedan od najzaposlenijih. Danas su to glavne uloge u predstavama i filmovima, ali retko ko se seća njegovih početaka iz sad već davnih devedesetih.

Povodom jedne od repriza serije "Gore - dole", u jednoj od sporednih uloga, Ljubu Bandovića možemo da vidimo potpuno neprepoznatljivog. Toliko ne liči na sebe da su se pojedini našalili na internetu da čak i Bandović ne prepoznaje samog sebe.

Na slici koja kruži internetom, Bandović je bez karakterstične brade i brkova, kao i sa dosta više kose - ipak je "Gore - dole" snimana pre 26 godina. U seriji je glumio šefa nabavke u jednoj od epizoda ove poznate serije.

Ljubina slava će ipak doći nekih desetak godina kasnije, sa ulogama u serijama "Vratiće se rode" i "Gorki plodovi", da bi nakon toga postao glavni glumac u mnogim predstavama i filmovima. O periodu devedesetih je ranije pričao u intervjuima, kako je morao da radi različite poslove kako bi imao dovoljno novca za život, poslove koji nisu uvek imali veze sa glumom.

- Kad sam posle prve godine fakulteta dobio stipendiju Narodnog pozorišta, moj otac mi je dao 100 maraka i jasno rekao: “Sinko, za ne daj bože smo ti tu”. Onda shvatiš da moraš tih 100 maraka da razvučeš, a samo sobu preko puta faksa sam plaćao 75 maraka sa cimerom. Ostane ti 25 maraka da budeš mlad, da jedeš, da izađeš. Onda sam zasukao rukave i radio. Istovarao kafiće, radio kao obezbeđenje, u šanku, nije me bilo sramota ničega, osim da prosim i kradem. Mladi danas ne znaju ono što smo mi prošli i upoznali devedesetih godina, hteli to ili ne hteli, a to je imperativ življenja. Kad te satera u ćošak, nema veze koliko su ti nežne ruke i koliko si platio te patike koje ne bi da ukaljaš u nekom kanalu koji kopaš. Sve to postane irelevantno kad zakrče creva i kad ona koju voliš očekuje da je izvedeš na piće, a ti nemaš novac, nemaš ni od koga da pozajmiš, i onda moraš da se snalaziš - rekao je glumac u emisiji "Balkanskom ulicom".

