LEPO JE KAD TI JE MILAN MARIĆ SUPRUG: Vaja Dujović o snalaženju u životu i seriji! Progovorila i o saradnji sa Žarkom Lauševićem!

Glumica Vaja Dujović kaže da je uživala snimajući treću sezonu “Državnog službenika”, a najveći izazov joj je bila igra rame uz rame sa dva glumca od kojih je puno naučila.

Vaja tumači Anu Stanojević u popularnoj seriji “Državni službenik”, i pred sobom je imala nekoliko izazova pripremajući se za ovu ulogu, a jedan od njih je bio igrati sa Milanom Marićem i Žarkom Lauševićem.

foto: Nenad Kostić

- Na snimanju sam naručivala Dina Dvornika, to je jedan žanr muzike koji ako žurka krene u nekom drugom pravcu može da digne sve na noge, tako da mi je bilo zadovoljstvo i drago što mi je muzika ispunila želju - započela je Vaja, te je otkrila šta joj je bilo najizazovnije u ulozi Ane.

- O tome sam razmišljala pre nego što smo počeli da radimo prvu sezonu, čini mi se da sada plivamo, to je poznat teren. Bavi se poslom kojim se bavi, zvuči egzotično, izazovno je što imaju veliko dete, sa tim nemam iskustva. Imati oca kao što je Ilija, Žarko Laušević, imati muža koji je u istom poslu, sve je u paketu izazov. Očekuju je veliki preokreti, možda negde na nivou kao u prvoj sezoni, videćete - rekla je glumica i dodala:

foto: Nebojša Babić

- Specifična je sezona jer se bavi vanrednim stanjem za vreme pandemije. Prva je serija na našim prostorima koja obrađuje tu temu. Važno je što je obrađujemo iz ugla državne bezbednosti, što nemate gde da pročitate i mislim da će biti zanimljivo publici.

Vaju imamo priliku da gledamo kako na televiziji, tako i u pozorištu, a sada kaže da ne može da se opredeli šta više voli.

- Ovaj posao je toliko lep, divnih momenata se dešava na snimanjima i u stvaranju, a o predstavama da ne govorim, više bih volela da izdvojim trenutke, nego da se opredelim za pozorište ili televiziju - iskrena je bila glumica, koju najviše inspirišu kolege.

foto: Printskrin

- Dobar film, dobra gluma, serija. Uhvatim sebe da kada nešto gledam, zaboravim da iza stoje kamere, to me potpuno ozari. Poslednje što me je inspirisalo, čijoj se igri divim i imaću prilike sada da radim sa njom je Nikolina Friganović iz Banjaluke, ona je božanstvena glumica. Da ne izdvajam koga volim, koga ne. To je poslednje što me je oduvalo - zaključila je glumica.

(Kurir.rs/Blic)

Bonus video:

00:39 Japan odobrio otpuštanje radioaktivne vode u more, protesti širom zemlje