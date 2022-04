GLUMA ME JE OBUZDALA I SMIRILA Mladen SOVILJ: Veoma volim svoj posao i mnogo učim iz njega, a jednog kolegu POSEBNO

Glumca Mladena Sovilja publika je zavolela u serijama "Šešir profesora Koste Vujića", "Južni vetar" i "Ubice mog oca", a uskoro ćemo imati priliku da ga gledamo i u novoj sezoni sitkoma "Aviondžije", gde je oživeo lik šarmantnog stjuarta Mileta Petrovića Bebe.

U iščekivanju emitovanja ove serije, glumac se u intervjuu za TV Ekran osvrće na njeno snimanje.

Kakve utiske nosite sa snimanja "Aviondžija"?

- Bilo je naporno s obzirom na to da se radilo 12 sati dnevno, dva meseca. Ovo je žanr koji je vrlo brzog ritma i ima svoj tempo. Dobra strana je što smo super kliknuli kao ekipa, što nije uvek slučaj, a to nam je pomoglo da jedni druge inspirišemo u stvaranju. Dobro smo komunicirali i van kadra i u kadru. Bilo je manjih trzavica, ali njih pripisujemo individualnim umorima.

foto: Hype produkcija

Možete li da se poistovetite sa likom Mileta Petrovića Bebe?

- Uvek se desi da, kada gradiš lik, nađeš dodirne tačke sa njim, pitanje je koje vas tačke razdvajaju. Stjuarti su u mojoj glavi oduvek bili frajeri. Beba je stjuart koji je naizgled rasejana, radoznala i, pre svega, vedra osoba. Beži od svoje prošlosti i pritom i ne sluti da se tako udaljava od onoga što zapravo jeste. S druge strane, kako radnja bude odmicala, imaće potrebu da se vrati u prošlost i prihvati je. On je jedan pitom, pošten i pre svega dobar čovek. "Aviondžije" su sitkom čiji zapleti pomažu likovima da otkriju ko su i šta su.

foto: Hype produkcija

Koliko je to što ste za vreme snimanja preležali koronu uticalo na tok rada?

- Većina kolega je imala virus, ja sam među bio prvima pozitivan. Hvala bogu, niko nije imao ozbiljnije probleme. Korona je malo poremetila tempo u smislu brzine i dužine rada, ali smo ispoštovali kraj snimanja.

S kim ste se najlepše slagali na setu?

- Bilo bi lažno izdvojiti bilo koga drugog do mog prijatelja Ivana Đorđevića Džudija. Privatno smo veoma dobri prijatelji već godinama, što nam je omogućilo da se igramo lepše i dublje. Ali, ponoviću, svi smo se kao ekipa lepo slagali.

foto: Ana Paunković

Gledaćemo vas i u nastavku serija "Južni vetar" i "Ubice mog oca"?

- To su serije koje se pomeraju i napreduju. "Južni vetar" je već postigla neverovatan uspeh sa prvim delom, kao i "Ubice", čija se šesta sezona snima. Polako se razvija i za nju ima još mnogo materijala da se dalje razvija. Igram ministarkinog sina. Dobio sam priliku da radim sa Mirjanom Karanović i Vojom Brajovićem, što je za mene bila velika čast. U novoj sezoni će se dogoditi neke stvari koje će promeniti likove zauvek.

Šta je najvažnije kada birate uloge?

- Veoma volim svoj posao i mnogo učim iz njega. Kod svakog lika koji radim važno mi je da mi bude prijatno i privatno i poslovno. Kad kažem privatno, mislim na to da se ušuškam među saradnike. U poslu se trudim da mi uloga do kraja bude inspirativna, da ne izgubim interesovanje i žar za radom. Nešto najgore što glumcu može da se desi jeste da dozvoli da ga proždere umor, tada gubi kreativnost, a to publika vidi. Pre mi je bilo teško da se izborim sa umorom i pritiskom, sada mogu da kažem da me je gluma obuzdala i smirila.

Kurir.rs/ Andrijana Stojanović

