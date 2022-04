KUCANJE EKIPE SERIJE U KLINČU: Tajna pobedničkog jajeta je u težini, što je teže, to je jače, a evo gde će biti VOJAŽ ZA PRAZNIKE

Na male ekrane RTS na jesen stiže porodična saga "U klinču" od 30 epizoda, koja prati život bivšeg boksera Velje, koga tumači Nikola Kojo, njegove žene i dvoje dece.

foto: Nenad Kostić

Kako je premijera najavljena ubrzo, ekipa serije vredno radi i za njih nema odmora. Divnu atmosferu koja vlada na setu dodatno je podgrejala i ekipa Kurira, koja je donela vaskršnja jaja, a mladi glumci Đorđe Mišina, Ivana Zečević, Matija Ilić i Mihajlo Veruović Vojaž i producent Aljoša Ćeranić odmeravali su snage. U tradicionalnom kuckanju jajima pobedu je odneo Matija, koji nam je otkrio svoju tajnu za trijumf.

foto: Nenad Kostić

- Imam tehniku biranja jaja i uvek pobeđujem. Pažljivo biram jaje, a tajna pobedničkog je u težini, što je teže, to je jače. Uzbuđen sam zbog praznika i jedva čekam porodični ručak kod babe, koja sprema najbolju rusku salatu, tamo ću odmeravati snage sa mamom, tatom, mlađim bratom i bakom - objasnio je glumac.

foto: Nenad Kostić

Tradiciju farbanja jaja poštuje i Ivana Zečević, koja ih svake godine boji u lukovini.

- Treća godina kako živim sama i svake godine ispoštujem tradiciju farbanja jaja. Nažalost, nemam uvek mnogo vremena, ali svake godine ofarbam bar deset jaja u lukovini, jer je meni to tradicionalnije, ne volim veštačke boje. Vaskrs provodim sa porodicom i uvek odnesem jaja i takmičimo se čije je jače. Nažalost, uglavnom me pobede muški članovi porodice, ujak, tata ili deda. Mama napravi divnu trpezu i onda se brzo zaboravi čije se jaje slomilo, jer uživamo u njenim specijalitetima - izjavila je Ivana.

foto: Nenad Kostić

Porodična trpeza je neizostavni deo svakog praznika, a Đorđe Mišina će ove godine sa svojom devojkom učestvovati u njenom pripremanju.

- Smisao Vaskrsa i svih praznika je da svi budemo na okupu i da se viđamo. Nedavno sam se preselio u novi stan sa devojkom, tako da ću prvi put kao gost doći kući da slavim ovaj praznik sa porodicom. Planiran je lep ručak, sa domaćom hranom, čak će i jaja biti domaća, jer baka ima svoje kokoške, naravno, nešto ćemo moja devojka i ja napraviti. Uživamo u pripremanju hrane i iskoristićemo priliku da uveličamo trpezu našim malim doprinosom. U takmičenju pobeđuje onaj ko donese drveno jaje, to uglavnom radi moj mlađi brat, a ove godine ću pokušati da pobedim tatu, koji uvek izabere najbolje jaje - rekao je Mišina.

foto: Nenad Kostić

Ovaj praznik će nešto drugačije proslaviti Mihajlo Veruović Vojaž, koji će se zbog poslovnih obaveza naći daleko od kuće i porodice.

- Nažalost, Vaskrs neću provesti sa porodicom, biću na Siciliji, radiću na italijanskom projektu do 1. maja. Naravno da ćemo obeležiti praznik u krugu saradnika, ali neće to biti isto kao kada se slavi sa porodicom. To je praznik spajanja, topline i pravih porodičnih vrednosti, moja porodica nije uvek bila u prilici da Vaskrs proslavi na neki poseban način, ali smo uvek poštovali tradiciju i proslavljali ga u krugu porodice, sa tatom, mamom i bratom. To je momenat kad se porodica okuplja i provodi vreme zajedno, nisam neki gurman i nije mi prva asocijacija trpeza, više mi znače momenti koje provodimo zajedno - objasnio je Vojaž.

Kurir.rs/ Andrijana Stojanović

