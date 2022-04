DUBIOZA KOLEKTIV NAJAVLJUJE NOVI ALBUM: Ako ste zavisni od društvenih mreža, imamo DOBRU TERAPIJU ZA VAS

Pesmom vrlo znakovnog naziva "Bubrezi" grupa Dubioza kolektiv najavljuje novi album.

"Numera je nastala kao nuspojava preteranog konzumiranja društvenih mreža u protekle dve godine. Pandemija je na svima ostavila traga, a bespuća interneta su ispočetka delovala kao utešni beg od surove realnosti", najavljuje iz benda.

Dubioza kolektiv uvek je u toku društvenih događanja pa pesma "Bubrezi" govori o toksičnosti koja stoji iza pažljivo programiranih algoritama koji imaju zadatak da nas što duže zadrže na mreži i da usput klikćemo na različite marketinške ponude.

foto: ATA images

"Naše postojanje je u jednom periodu bilo u suženoj svesti konzumiranja mreža uz kratke pauze da pojedemo ono što smo kliknuli i da nam neki od kurirskih dostavnih servisa to isporuči na vrata. Osim pritiska koji algoritmi prave na konzumenta, postoji i pritisak na kreatore sadržaja i tu je mehanizam još agresivniji i brutalniji. Ukoliko ne ubacuješ dovoljno sadržaja u večito gladna usta algoritma - sve što si do tada napravio postaje nevažno i toneš u anonimnost na dno feeda gde te niko više ne vidi. To primorava ljude da u očaju rade sve luđe i ekstremnije stvari ne bi li dobili taj nesretni view ili like, a to je opasna zona i za kreatora i za konzumenta sadržaja", objašnjavaju iz benda

Ako ste zavisni od interneta i socijalnih mreža, "Bubrezi" imaju jako terapijsko delovanje. Nakon što preslušate ovu pesmu 2000 puta - vaš problem će jednostavno nestati.

Jer kako kaže stara narodna: klin se klinom izbija.

"Spot za pesmu "Bubrezi" napravili smo u vertikalnom formatu jer smo hteli da, intenzivnim korištenjem TikTok i Instagrama, foliramo da pripadamo mladoj generaciji, bez obzira što nam godišta na ličnim kartama govore drugačije. Bolje snimati moderne TikTok spotove, nego ići na plastične operacije ili botoks", rekli su iz benda.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs

