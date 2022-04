VREME ME JE PREGAZILO: Zvezda SREĆNIH LJUDI otkrila šta bi volela za njenog unuka, ali joj se želja neće ispuniti tako lako

Glumica Zlata Numanagić ističe da je bitno da deca od malena krenu da idu u pozorišta, kako bi kasnije mogli kao odrasli ljudi sa većom pažnjom da gledaju predstave.

- Pozorište je bitno u edukaciji dece. Ako ne krenete sa tri ili četiri godine u pozorište, vi ne odnegujete celu jednu generaciju za takozvane predstave za odrasle - ističe Zlata Numanagić (71) i otkriva da joj nedostaju stari crtani filmovi koji su se prikazivali u njeno vreme.

foto: Printscreen YT

- Ja bih rekla da nam nedostaju stari crtani filmovi. Staromodna sam i vreme me je pregazilo. I naravno da bih volela da moj unuk gleda neke stare crtane filmove. Sinhronizovala sam nekoliko crtanih filmova, čini mi se oko četiri glavne uloge. Volela bih da najmlađa publika pogleda i one starinske. Ne boli to ništa - smatra glumica i otkriva da se raduje što je pozorište “Puž“ proslavilo 95 godina postojanja.

foto: Printscreen Iz Profila

- Neverovatan jubilej za dečije pozorište. A i šta se ja čudim kada su dve generacije iz moje kuće, sin i unuk, odrasli u ovom pozorištu. Osećam se uzbuđeno i svečano. Vidim i svoje neke kostime i fotografije iz predstava koje se više ne igraju. Ovo je jedno specijalno pozorište - zaključuje Zlata, koja je u "Povratku otpisanih" tumačila Seku, a u "Srećnim ljudima" Lolu.

(Kurir.rs/Blic)

Bonus video:

04:47 Srpska glumica rodila ćerku u 6. deceniji života: Sad otkrila kako je vaspitava