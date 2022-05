POSLE TEŠKE GODINE NOVI ŽIVOT STIŽE U ULICU JOVANA CVIJIĆA Olivera Balašević o lepim vestima, novoj pesmi i heroju svog detinjstva

Do sada nepoznata pesma "Rođendanska" preminulog kantautora Đorđa Balaševića premijerno je prošlog petka izvedena u Novom Sadu u najpoznatijoj ulici regiona Jovana Cvijića na broju 33, ispred kuće porodice jednog od najvećih umetnika na našim prostorima.

Porodica Balašević predstavila je dopunjeno izdanje zbirke pesama "Dodir svile", a Gospon tamburaši su odsvirali nekoliko njegovih hitova. Olivera Balašević je te večeri proslavila 63. rođendan, za Kurir je evocirala uspomene na supruga, a dragim gostima i komšijama saopštila je vest da će po treći put postati baka.

Kako je nastala nova pesma?

- Đole je stalno pisao pesme. "Rođendansku" je napisao godinu dana pre svog odlaska. Odlučili smo da je objavimo zbog ljudi koji vole njegovu poeziju i poetiku. Znala sam da moramo da je publikujemo. Proistekla je iz naše ljubavne priče, a poezija se uvek nekom kazuje. I sve njegove pesme su za nekog bile napisane.

U Ulici Jovana Cvijića je bila posebna energija. Odakle su sve došli ljudi u Novi Sad?

- Došli su s Malte, iz Izraela i Kanade. U terminu praznika avionske karte su mnogo skuplje, a stigli su nam prijatelji koji, kao ni on, nikada ne stare i ne prerastu njegov pesme. To je bio motiv da dođu. Na nama je bila velika odgovornost. Đole je vanvremenski i njegova priča, poezija kao izražavanje. Rekla sam deci da te noći samo ispričaju nešto iz svojih uspomena. Mislim da je to bilo najvrednije čuti, kakav je Đorđe bio kao suprug i otac.

Objavili ste da ćete ponovo postati baka i da Aleksa i njegova supruga Nikolina čekaju prvo dete.

- To je prva lepa vest. Novi život u Ulicu Jovana Cvijića posle toliko teške godine je nešto što je najvažnije u našim životima.

Kako teku pripreme za otvaranje muzeja posvećenog vašem suprugu?

- O tom potom. Ništa niste znali o ovoj večeri, pa vas je dirnulo, a tako će biti i sa muzejom. Nadam se da će svi njegovi obožavaoci, ali i poštovaoci Novog Sada biti oduševljeni.

Pišete li nastavak svoje autobiografije "Planeta dvorište"?

- Nije to moja autobiografija. Mi bi na Slajci rekli da je to frtalj biografije. Priča prati odrastanje jedne devojčice od pete do 15. godine. Želela sam da napravim taj iskorak sa 50 godina. Na to su me nagovorile moje ćerke, koje su mi rekle: "Mama, te priče su poučne i filmske." Pripremamo i osmo izdanje. Mnogi kažu da je to izuzetno. Meni je važno da je priča o mojoj majci, heroju mog detinjstva, stigla do svih koji poštuju dobrotu.

Aleksa i Nikolina presrećni: U naš dom za tri meseca dolazi princeza Aleksa Balašević i njegova supruga čekaju devojčicu, sin legendarnog kantautora će u 26. godini prvi put postati otac, isto kao Đorđe Balašević. - Za nešto više od tri meseca postajemo roditelji jedne male princeze. U novembru smo saznali radosnu vest, koja nas još više inspiriše i ojačava posle nevremena iza nas - kaže glava porodice Balašević, koga uskoro očekuje snimanje filma "Megdan" i deset godina istoimenog spektakla. I Đorđe Balašević je prvo dobio Jovanu, pa Jelenu, poznatiju kao Beba, a tek kao trećerođenog sina Aleksu, koji i nastavlja njegovu lozu.

