POSLEDNJI RADOVI MILOŠA ŠOBAJIĆA U DOMU VOJSKE: Veliki slikar nije imao svoj atelje i njegova dela nastajala su u KUHINJI

Slikar Miloš Šobajić preminuo je pre godinu dana u 76. godini, a dela koja je stvarao poslednjih godina života i jedno nedovršeno publika će moći da pogleda na izložbi "Sublimacije" u Domu vojske Srbije u Beogradu.

- Miloš je započeo svoj deveti život i posmatrajući nas s neba. Izložba će biti otvorena 11. maja. Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa životnom pričom velikog slikara, satkanu, ponekad i sasvim skriveno, u njegovim delima. Saznaće ponešto o njegovim idealima, strahovima, maštanjima i ljubavi - navodi u saopštenju za medije njegova supruga Maja Iskjerdo.

Tri knjige

Izložbu organizuje Ministarstvo odbrane u saradnji sa udruženjem "Miloš Šobajić".

- Prvi put će se beogradska publika susresti s nekim od Šobajićevih slika nastalih u Parizu koje nikad dosad nisu bile izložene ovde. Takođe, imaće priliku da vidi njegovu tek započetu sliku, poslednje poteze koje je uradio na platnu samo nekoliko dana pred odlazak u bolnicu. Sliku je započeo u svom improvizovanom ateljeu u njegovoj i Majinoj kuhinji u Palmotićevoj ulici. Biće predstavljene i njegove tri knjige, a prvi put biće prikazani i neki od ličnih predmeta koji su Šobajiću bili od emotivnog značaja, kao što su fotografije iz lične arhive, školski dnevnik, ali i njegove amajlije, kao i autentična amazonska narukvica venčanja, koja je njegovoj supruzi Maji vraćena nakon njegovog odlaska sa ovog sveta - navodi se u saopštenju.

Pomen na Novom groblju: Samo je nastavio svoj put Godinu dana bez slikara Miloša Šobajića navršilo se na Uskrs, te su njegovi najbliži obeležili pomen kraj umetnikove večne kuće u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju. U ime njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija pomen je proteklog vikenda održao vikarni episkop hvostanski Justin. Vladika je održao dirljiv govor, rasplakavši skoro sve prisutne, a ujedno podsećajući nas da je Miloš večit i da je odavde nastavio svoj put srećan i ponosan, nesvakidašnje hrabar, prepun ljubavi.

Udruženje "Miloš Šobajić" osnovali su veliki slikar i njegova supruga dr Maja Iskjerdo 28. januara 2021. godine i ovo će biti prvi put da ono nastupa javno. Šobajić je karijeru napravio u Parizu, a zatim se vratio u Srbiju da znanje prenese svojim studentima.

- Slikari sanjaju da će zaraditi milione, a takvi nekako najbrže propadnu. Put do slave jednog umetnika kreće iz siromaštva. Imao sam 70 dolara u džepu i lovu da platim sobu za mesec dana života u Parizu. Bilo je opasno, ali me je sreća pogledala. Brzo sam uspeo da potpišem prvi ugovor sa jednom američko-francuskom galerijom. Napravio sam prvu samostalnu izložbu posle samo tri meseca života u Francuskoj zahvaljujući kritičaru Patriku Valbergu i mislio sam da sam sve napravio, a to je bio tek početak - ovako je veliki slikar govorio za Kurir.

Od čelika i betona

Preminuo je od posledica korone, a planirao je da živi 120 godina.

- Život s Majom učinio je da pomislim da sam i ja mladić. Znam da ću živeti 120 godina. Nove generaciju su pravljene od lošeg materijala. Mi smo pravljeni od čelika i betona. Danas mladima stalno nešto fali. Meni ne fali ništa, a očuvao me je samo pozitivan duh - govorio je Šobajić.

