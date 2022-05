ŽENA IZ SENKE NAPISALA JE NAJVEĆE HITOVE: Spomenka Kovač bila je supruga i majka dve muzičke zvezde, a odnela je OPAKA BOLEST!

Pesma "Zlatni dan". Verovatno najljubavnija, najtužnija pop numera ikada napisana na ovim prostorima.

"Ti si mi u krvi" - antologija.

"Da te volim"... "Dal' i tebi"... "K'o lijana" ... "Divni mladići Beograda",.."Reka bez povratka"... "Ako odlaziš"...

Toliko večnih priča, punih duše, a tako spretno ispropovedanih.

Tekstovi Spomenke Kovač zauvek će biti deo tkanja silnih generacija izniklih u Jugoslaviji, zatim i Srbiji - uz njih su deca odrastala, mladi se zaljubljivali, odrasli duboko i strasno voleli, ponekad i gubili, a stariji se sećali...

Njene reči i priče doneli su vam Bisera Veletanlić, Zdravko Čolić, Nina Badrić, Goran Karan, Olivera Katarina, Zlatko Pejaković, Saša Vasić, Peti element, Davorin Popović, mnogi drugi, i na posletku, njena deca, Aleksandra i Kristina Kovač, ali bivši suprug Kornelije Kovač.

Spomenka Kovač je preminula je 2005. godine od opake bolesti, a danas bi bio njen 70. rođendan. Emotivne reči u znak sećanja je ostavila je njena ćerka Kristina Kovač, koja više ne živi u Srbiji.

"Vreme odmiče, a meni postaje sve teže da te odvojim od sebe - ne, ne zbog toga što te više nema, mada, kako tebe uopšte može više da nema? To prosto nije moguće.

Tu si, u svakoj mojoj ćeliji, u svakoj pori moga bića, u mojim izborima, u mom humoru, u mojim forama, u mom obožavanju Tare, u mom smehu. U uspomenama koje su me izgradile.

Nisam ista kao ti. Svoja sam, to je sigurno.

I znam da bi na to bila ponosna jer tek sad shvatam da si se tome oduvek kod mene i divila, iako mi je tad delovalo drugačije...zato što sam ja želela da budem kao ti, a ne svoja.

A sad znam kakvo je to bogatstvo i na njemu sam ti tako zahvalna...jer sam takva baš zbog svega što si mi dala.

Da, što sam starija, sve se teže odvajam od tebe - jer si postala nekako deo duše koju nosim unutra. Zauvek.

Volim te i žudim da te zagrlim ponovo (jer nisam te poslednji put zagrlila) jednog dana, kad kornjače sa Galapagosa obiđu dovoljno krugova oko sunca da im dosadi.

Srećan ti rođendan, mami", napisala je Kristina.

I Aleksandra Kovač govorila je ranije kako su nastali njeni najveći hitovi.

- Većinu pesama za koje je mama napisala tekstove sam napisala početkom 2000-tih kada sam aktivno sarađivala sa hrvatskim izvođačima. Nas dve smo imale neverovatnu saradnju. Ona bi napisala po tri, četiri teksta u nekoliko dana između spremanja stana, odlaska na pijacu i kuvanja ručka, i to tekstova kao što su "Poljubi me", "Ako odlaziš" i "Kuća slomljenog srca". Nije bila svesna da to što piše predstavlja vrhunac onoga što je napisano u srpskoj popularnoj muzici, jer njeni tekstovi ne mogu da se porede ni sa jednim drugim", ispričala je Aleksandra.

