U DRVENGRADU OTVOREN 15. KUSTENDORF! KUSTURICA: Ne smemo biti lutke! Moramo se boriti za slobodu!

"Danas živimo u vremenu koje možemo nazvati nevremenom. To su zla vremena u kojima nemamo nekoga kao Pazolini da nam osvetli put. Ako je kovid 19 prekinuo za trenutak ovaj festival, mi ćemo se truditi da u budućnosti pomeramo termine tako da ne izgubimo čitavu godinu. Ne smemo biti lutke! Moramo se boriti za slobodu!

Ovim rečima večeras je u Drvengradu veliki srpski režiser Emir Kusturica otvorio 15. po redu Filmski i muzički festival Kustendorf. Festival se ove godine održava pod sloganom „Razdiruća čudesna lepota stvaranja“ preuzetim iz filma Pjera Paola Pazolinija „Šta su to oblaci?“, a povodom stogodišnjice rođenja slavnog italijanskog reditelja.

Nakon video-omaža Pazoliniju i kratkog filma, usledio je i performans studenata prve godine Akademije umetnosti iz Beograda, klasa Milana Neškovića, koji su izveli etidu fizičkog teatra „Escape“, a inspirisanu Pazolinijevim delom.

– Dobro došli u slobodne srpske planine! Godine 1941. antifašizam je iz Bosne i Hercegovine preseljen na Taru i jedan čovek je ušao u istoriju tako što je postao prvi antifašista. Njegova sudbina nije bila tako srećna. Njegovo ime je Draža Mihailović. Mi smo dužni da kažemo da je on prvi antifašista na svetu. Ako pogledamo ovo što smo videli večeras i zamislimo se nad tim, možemo da zaključimo da smo slobodu izgubili. Kako se to desilo? Šta se dogodilo u poslednjih četrdeset godina da tu slobodu izgubimo? Kako je moguće da je jedna percepcija sveta izgubljena zauvek? - upitao je večeras u Drvengradu Kusturica.

- Jedan narodni filozof rekao je da ovce najređe stradaju od vukova. Najčešće stradaju od pastira. Tako se i naša sloboda rastopila u percepciji u kojoj smo bili neoprezni. Poslednji gubitak slobode dogodio se nakon proizvedenog virusa kovid 19. Čovek koji je potvrdio da je virus proizveden je ubijen, dok je Pazolini ubijen zato što je otišao daleko u dubinu ljudske duše - rekao je Kusturica. . - Šta je ono što nas u ovom ratu koji traje u Ukrajini čeka kao ishodište tog rata? Šta nas čeka i u jednoj i u drugoj verziji? Najteža konsekvenca našeg života danas je to da završimo na smetlištu kao Pazolinijeva dva lika koja su bili lutke. Ne smemo biti lutke, već naći put do slobode. Četvrta industrijska revolucija traje u civilnoj jedinci u necivilnom društvu. Oni imaju toliku autonomiju da jedni drugima ne predstavljaju ništa. Šta to znači? To znači – moždani impulsi, a to znači, kao u ovom filmu – upravljanje ljudskom sudbinom.

Sad u SAD imamo ministarstvo istine. Zašto imamo takvo ministarstvo? Zato što je u fazi formiranja velika svetska vlada i njeno prvo ministarstvo je ministarstvo zdravlja. I kada u oktobru, kako kažu, opet prospu kovid, svi ćemo biti pod istom kapom i sve će nas zatvarati na isti način, pa će nas tako provoditi kroz krize poput ove koju su sad proizveli sa ratom i mirom i onda će nas tako izmučene i izmorene naterati da pristanemo na gubitak ličnosti i dobijemo korisničko ime - rekao je Kusturica.

- Njihov plan je da nam oduzmu sve što imamo. Slobodu su uzeli. Još treba da nam uzmu zemlju i da nama upravljaju kako žele. Ovo nisu zavereničke, već realne priče. Klaus Švab i i forum u Davosu upravljaju svetom i konačni cilj im je da nas sve učine srećnima tako što nećemo imati ništa. Ne zaboravimo slobodu! - rekao je Kusturica.

Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf održava se u organizaciji produkcijske kuće „Rasta internešenel“ i pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Mećavnik grada.

(Kurir.rs/ Z. Šaponjić)

