ONA JE DRUGA POSLE EVE RAS KOJA SE OBNAŽILA PRED KAMERAMA: Bila je glumica i misica, a onda je zbog ljubavnika završila u KOLICIMA

Jedna od najlepših žena bivše Jugoslavije, glumica Milja Vujanović, preminula je 2005. godine, a poslednje godine života provela je u invalidskim kolicima jer je, nakon što je Obrad Zejak pucao u nju, ostala paralizovana.

Uz Milju su do poslednjeg daha bila deca, koju je dobila sa partnerima čiji identitet nije želela da otkrije. Ćerku Mašu rodila je 1973, a sina Leona 1985. godine.

Bila je dvostruka Mis Srbije i filmska zvezda, a sve je ostavila predajući se astrologiji. Međutim, u zvezdama nije videla tragediju koja joj se spremala...

foto: Printscreen

Glumica Milja Vujanović imala je turbulentnu i uzbudljivu biografiju, koju je obeležila glavna ženska uloga u u filmu "Rani radovi" Želimira Žilnika (1969). Ovo ostvarenja je na Berlinalu osvojilo Zlatnog medveda, nakon čega joj je predviđana velika karijera.

Druga je, posle Eve Ras, glumica koja se obnažila ispred filmske kamere, a dva puta je nosila i titulu Mis Srbije. Ipak, u jednom momentu se prezasitila filma i okrenula se astrologiji, a stekla čak i diplome institucija koje se bave ovom oblašću.

foto: Printscreen

-Odluku da napustim film donela sam kada sam shvatila da tekstovi koje izgovaram nisu ono što bih ja u sličnim situacijama izgovarala. Astrologiju sam počela da proučavam pre trideset godina. I mada žalim za filmom, astrologiji sam ostala verna sve do danas. Uostalom, ne biramo mi profesiju, profesija bira nas -ispričala je ona jednom prilikom.

Ona se tokom devedesetih pojavljivala u kontroverznim emisijama o astrologiji i magiji, ali u zvezdama nije videla svoju tragičnu sudbinu.

Naime, 2000. godine, izvesni Obrad Zejak pucao je u nju, a onda se sam prijavio policiji za pokušaj ubistva.

- Pucao je u Milju i rekao mom bratu: "Ubio sam ti majku". Ugasio je cigaretu pored moje mame na podu i otišao u policiju da se prijavi - otkrila je svojevremeni njena ćerka.

Ova tragedija ostavila je posledice i na njega njrnog sina koji je tada imao samo 15 godina.

- Imam problem sa mucanjem koji je izazvao kompleksni posttraumatski stresni poremećaj, tako da mi je nekada, ali ne uvek, verbalna komunikacija otežana -podelio je on u otvorenom pismu koje je napisao prošle godine na "Dan majki".

Miljina ćerka Maša kasnije je ispričala za magazin Gloria šta je prethodilo ovom događaju.

- Upoznali su se u Astro centru, došao je na analizu horoskopa, mada kruže priče da je on njoj bio poslat od strane službe državne bezbednosti. Ona je, to sam čula mnogo kasnije, svojim prijateljima tada rekla: "Ovaj je došao da me ubije". Takav je osećaj imala. Otkad se on pojavio, sve je ukazivalo da će doći do neke tragedije. Sve vreme je radio na tome da stane između nas dve, da nas udalji, da mama ima neprijateljski odnos prema meni, što nije normalno. Donekle je uspeo u tome. On je bio vojno lice u penziji i uvek je nosio pištolj sa sobom. Jednom kada su došli kod mene u posetu, izvadio je pištolj i stavio ga na sto. Prenerazila sam se. Tada sam rekla mami da to ne može da radi u mojoj kući. Ne znam šta mu je to značilo, valjda je to bila neka demonstracija sile. Posle nekoliko nedelja on je nju upucao tim pištoljem — ispričala je Maša.

foto: Printscreen: Youtube

Glumica je ostala u komi, iz koje se probudila, ali je ostala nepokretna i s teškim zdravstvenim problemima.

Nikada se nije oporavila od ovih povreda, a poslednje godine života provela je u invalidskim kolicima i vreme joj je proticalo u pisanju knjiga.

Preminula je 4. juna 2005. u Beogradu.

(Kurir.rs/Hello/Glossy)

Bonus video:

00:28 TUŽNE VESTI IZ HOLIVUDA: Legendarni glumac Brus Vilis zbog bolesti napušta svet glume