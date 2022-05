SA SEKOM SABLIĆ BI I DRVO ZAIGRALO I ZAPLAKALO: Vesna Trivalić o nastavku serije DUG MORU i odluci da se vrati u SRBIJU

More krije tajne - drevne, paganske, lične... Ono uzima dug, odnosi sedam žrtava svake godine, sedam ljudi koji su dug onome što je izvor života i opstanka... Ovi mitovi i verovanja okosnica su hit serije "Dug moru", nastale kao plod saradnje Telekoma Srbije i produkcije "Monte rojal pikčers", čija se treća sezona snima trenutno u Crnoj Gori i imaće čak 16 epizoda.

Vensa Trivalić igra i u nastavku, ali i pre nego što vidimo nove epizode na Superstar kanalu možemo reči da je slavna umetnica odigrala možda najemotivniju scenu na televiziji, gde čeka bivšeg muža da vidi i daruje dete koje je dobio sa mladom ljubavnicom. Poznata glumica ne voli da daje intervje, ali se družila s novinarskim ekipama koje su došle na snimanje iz Beograda. Tim povodom otkrila je kako njena Anđa i dalje nosi veliki teret, ali progovorila je i o povratku u Srbiju.

- Stavite dve moje rečenice. Važne su moje mlade kolege, a ne ja. Možete da napišete da se vraćam u julu u Srbiju posle 17 godina života u Dubaiju - pohvalila nam se istaknuta dramska umetnica, i rekla da su glumci na snimanju "Duga moru" svi jedna velika porodica.

- Lik Anđe sad je pošao malo uzbrdo, metaforično će se penjati uz stene. Svoj komad muke deliće sa ljudima - istakla je glumica, pa nastavila:

- Kao glumici, dopalo mi se da moj lik dobija tegove koji joj usporavaju korak, a opet ne isključuju momente kada Anđa iz čistog bića preraste u neko smešno. Karakter joj je takav, i želela bih to da postignem pred kamerom.

Iza ekipe su već dve uspešne sezone, a glumica ih je pogledala nekoliko puta.

- Postoji neko veliko uzbuđenje dok snimamo nastavak. Na bazu koju smo svi postavili prvom sezonom, u drugom serijalu se samo okolnosti menjaju, tok radnje se bogati i otvaraju se dublje stvari. Gledala sam seriju nekoliko puta, ali ne odmah kad se emitovala, jer mi je neprijatno. Ne zato što ne mogu da izađem iz lika, već mi treba otklon. Uživam u onome što je dobro, ali volim da gledam kolege.

Vesna nam otkriva da je u trećoj sezoni došlo do promene iza kamere:

- Milica Filipovski i Leon Lučev su reditelji u trećem delu. Dramaturški, likovi sada će otkrivati svoje dugove jedni prema drugima, sve će se nekako drugačije i dublje zakuvavati, otkrivati. Naravno, kako već ide u životu, takođe će biti i sa našim likovima, ima stvari koje su duhovite, pa će publika moći da predahne od dragmaturški napetih stvari. Za priču je zadužena Marijana Ćulić Vićentijević, dramaturškinja koju znam od studentskih dana i veoma se radujem što je izrasla u jednog mudrog, maštovitog i kvalitetnog pisca.

U nastavku serije gledaćemo i Seku Sablić, s kojom je ovo snimanje bilo prilika da Vesna i ona samo nastave druženje.

- Imala sam tu sreću da sam igrala sa Sekom ranije. Dugo me nije bilo u pozorištu. Bila sam član JDP i 18 godina nisam igrala. I na poziv Tamare Vučković, ali i s obzirom na to da živim u Aziji, i nije bilo vreme. Ali predstava "Vrat od stakla" i Seka Sablić su temelj da se vratim, zid na koji ću se osloniti. Plus druge kolege... Pripremljena sam i za proces koji kasnije nastaje s publikom. Vredi i straha koji pomalo osećam, ali pre svega osećam veliko uživanje i čast. Seka je takav partner, divan čovek - mudra i duhovita, i igram s njom divno. S njom bi i drvo zaigralo i zaplakalo - zaključuje Vesna.

