ALEKSA BALAŠEVIĆ DOŽIVEO JE VELIKI USPEH U MOLDAVIJI: Na očev rođendan dobio sam poklon s neba od najboljeg ambasadora

Već drugi 11. maj prošao je a da velikom kantautoru Đorđu Balaševiću nismo u mogućnosti da čestitamo rođendan. Napustio nas je 19. februara 2021. godine, ali samo u fizičkom smislu.

Fraza da dela najčešće govore umesto nas samih, jer su pesme koje nam je ostavio večne. I ne samo pesme. Ovaj veliki umetnik svoj život nastavio je i kroz svoje naslednike Jovanu, Jelenu i Aleksu, kojem je dan kada je njegov otac rođen ove godine bio poseban.

foto: Beta/Dragan Gojić, Privatna Arhiva

Naime, deo Đorđeve publike veoma je zainteresovana za rad muzičarevog sina, mladog umetnika i producenta Alekse Balaševića, koji u oktobru treba da počne snimanje novog filma "Megdan". Glavne uloge poverene su Viktoru Saviću i Aleksandru Radojičiću, ali i jednoj holivudskoj zvezdi. Dok čekamo ko će još biti u glumačkoj postavi, Aleksa se specijalno za Kurir javio iz Moldavije, gde mu se upravo na očev rođendan desilo nešto posebno.

foto: Eduard Hlibiciuc, promo

- Boravio sam u Moladaviji na jednom velikom konkursu i tenderu koji nam je, bogu hvala, realizovan za film. Uradili smo ogromnu stvar za naše ostvarenje. Primio nas je Ivan Čeban, gradonačelnik Kišinjeva, glavnog grada Moldavije. Potvrdili su nam veliku pomoć i podršku za film, i to baš 11. maja, na rođendan mog oca. Verujem da je to poklon s neba od najboljeg ambasadora gore - nebeski ambasador je uradio svoje. On ne pripada samo meni već svima nama - poručio je Aleksa iz Kišinjeva i dodao ko će sve igrati u njegovom ostvarenju.

foto: Profimedia

- Očekuju se Nina Seničar, Enis Bešlagić, kao i nekoliko moldavskih glumaca. Jovana Balašević se, naravno, pojavljuje u ulozi glumice. Reditelj filma je Gvozden Đurić, koji je osvojio nagradu u Kanu sa serijom "Kljun" - kazao je mladi Balašević.

foto: Nemanja Nikolić

Inače, Aleksi je veoma važno da sve vezano za ovaj film ispadne kako treba, a ostvarenje bi, kako je ranije najavio za Kurir, pred gledaoce trebalo da stigne na proleće ili leto 2023. godine.

foto: Eduard Hlibiciuc

- Imamo veliki teret da uloga lika iz očeve pesme ostane večna. S obzirom na to ko će biti glumac i ko je bio Đoletova želja, mislim da nema greške - zaključio je Aleksa.

01:16 Aleksa Balašević u Moldaviji

Kurir.rs

Bonus video:

02:56 OLIVERA BALAŠEVIĆ O NENAKNADIVOM GUBITKU: BORIMO SE TEŠKO, ALI HRABRO! Ponosna sam na svoju decu kako se nose sa bolom