SAZNAO SAM PRED POČETAK PREDSTAVE DA JE POGINUO! Velike tragedije obeležile Peletov život: Potpuno sam osedeo posle toga!

Dragan Petrović Pele je najviše ostao upamćen po onoj iz "Lepih sela": "Kako je u Švedskoj? Ladno, al' standard." Nosi nadimak po jednom od najslavnijih igrača u istoriji fudbala. S razlogom.

Na pozornicu je izveo na desetine sjajnih glumaca, a sa suprugom, takođe glumicom, na životnu pozornicu izveo je Jakova i Lenku.

- Ja sam rođen naopačke! Ozbiljno vam kažem. Možete misliti kako je bilo veselo mojoj mami! Rođen sam na noge u kompletnoj placenti i sa otvorenim očima.

foto: Zorana Jevtić

Bilo je to 17. decembra 1961. godine, u porodilištu koje se nalazi na opštini Savski venac. Odrastao sam na Dorćolu, tada se zvala Đure Đakovića, a danas je to Venizelosova ulica - kaže glumac za Kurir.

Glumac i profesor Dragan Petrović Pele u nedavnom intervjuu javno je govorio o jednom od najtežih trenutaka tokom svog života - kada su mu javili da mu je stariji brat poginuo. Na pitanje kako čovek izdrži tako nešto Pele iskreno kaže:

- Izdrži. To je onaj mehanizam samoobmane. Isto je kao i kad se posečeš. To ne boli odmah, boli kasnije. Nalet adrenalila. U prvom trenutku ne osećaš ništa, onda kad se malo osvestiš osećaš bes pa tek onda tugu."

Vest o tome da mu je brat Zoran poginuo zatekla ga je u pozorištu i to pred sam početak predstave.

foto: Zorana Jevtić

- Saznao sam pred sam početak predstave. Bila je to sećam se 'Kolubarska bitka'. Nije u to vreme bilo mobilnih telefona, neko je javio u pozorište. Pitao sam Mišu Janketića, pošto u toj predstavi on igra glavnu ulogu a ja sam imao 2-3 scene, da li mogu da idem, da li može da igra bez mene. Kaže mi - naravno. Ulećem u neku krntiju od auta koji sam tada vozio i odlazim. Kasnije sam se osvestio. Imao sam 28 godina tada. I kada sam se vratio na Akademiju, vratio sam se kao sed čovek - ispričao je Pele u emisji "TV lica kao sav normalan svet", prenosi Mondo.

- Prvo je poginuo brat, pa je umro tata, i na kraju je 2013. godine preminula i mama. Dok je tata bolovao sve vreme sam radio, išao sam na fakultet i igrao predstave, ali sam ih redovno obilazio. Kada se mama razbolela, mesec dana je ležala u bolnici „Sveti Sava“, gde sam odlazio svaki dan. Na dan sahrane igrao sam komediju. Malo je teško da se čovek „prebaci“, ali to je život.

foto: Marina Lopičić

Pele već više od dve decenije radi na FDU. Tu je 1997. došao kao asistent da bi posle nastavio kao profesor. O toj stalnoj fami da se Akademija upisuje preko veze, Pele je svojevremeno govorio u intervjuu za Kurir.

- Ta fama prati ovaj fakultet od osnivanja. Ali to jednostavno nije istina. Nema veće nesreće od toga da onog ko nije talentovan primite na glumu. Vama će biti prvo problem jer nećete ništa moći da ga naučite. Kao da primate nekoga na Muzičku akademiju a on nema ni malo sluha. S druge strane ono što je mnogo važnije vi takvog čoveka unesrećite za ceo život. Jer on ima završen fakultet al ga niko neće. Može da ima leđa kakva god hoće ali ne vredi. Biće u jednom ili dva projekta i samo će nestati. Bilo je takvih primera i to ljudi koji su imali debela leđa - roditelja, stričeva itd... Oni onda završe privatne fakultete, ali ne vredi. Ako nemate dara ne vredi. Jednostavno ne može - rekao je on.

foto: Zorana Jevtić

Istakao je da, od kad je na fakultetu, niko nikad nije vršio pritisak da nekoga mora da primi.

- Smatram da svako može da dođe i pokaže šta ume i zna. Svako ima prava da dođe i proba da položi pijemni. Ali ja za sve ove godine nisam došao u situaciju da mi neko stoji za vratom. Ali svi koji me dobro poznaju znaju da to ne bi ni vredelo. Loše reagujem na pritisak i loše reagujem na pare. Mnogo gore reagujem na pare nego na pritisak - rekao je Pele tada.

Ispričao je tada i jednu zanimljivu situaciju kada mu se čovek zahvalio što mu sin nije primljen na Akademiju.

- Prišao mi je jedan političar, neću reći koji, i rekao mi kako mi se posebno zahvaljuje. Pitam na čemu mi to zahvaljuje a on me pita da li znam da je njegov sin konkurisao kod mene.

- Ne znam.

- Jeste, konkurisao je pre 6 godina i ti ga nisi primio. Mi smo tada odahnuli, odahnuli! Evo sad je završio drugi fakultet, završava sad i master.

Eto, on na primer da je primljen bio bi nesrećan, nezadovoljan. Ta tuga bi ga pojela. Gluma može da bude i smrtonosna. Da zaista...", rekao je tada Pele.

foto: Dragan Kadić, Dragana Udovičić

Dragan Petrović Pele je u braku sa glumicom Olgom Odanović. Imaju sina Jakova i ćerku Lenku, koja je takođe glumica, a inače mu je Žarko Laušević javio da se ona porodila jer u to vreme nije bilo mobilnih telefona.

- Sin mi se rodio u Gradskoj bolnici. Žarko Laušević mi je javio da se Olga porodila i da sam dobio sina. Bio sam kod kuće i ja sam potpuno poludeo, to je za mene bilo - vaaaauuuu! Imao sam 27 godina, nisam imao pojma šta je to roditelj. To sam tek kasnije saznao, Jakov nije spavao do petnaeste godine, spava samo kad ga ljuljaš, čim prestaneš, on se probudi. Sad je druga situacija, sad spava normalno.

Lenka je devet godina kasnije rođena, bio je carski rez i tu sam bio zabrinut šta će biti sa Olgom i detetom. Ona se porodila u Kliničkom centru i javili su mi da je porođaj krenuo. Otišao sam tamo, čak mislim da sam poveo i Jakova. Sećam se jakne koju sam imao - crnu kožnu jaknu. Sećam se da su Olgu izveli iz sale i da su je gurali na kolicima. Ona ošamućena gleda i tu je bila Lenka, koja je kao pevačica - beba koja peva. Lenka je sličnog karaktera kao ja, ne zna čovek da li je namćor ili šta je, a dobra je. Odjedanput samo nešto neće i ne kaže ti zašto. To je na mene povukla, ne znam da li je dobro ili loše.

foto: Marina Lopičić

