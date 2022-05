ŠKABO IZ BEOGRADSKOG SINDIKATA: Srećan sam što u Srbiji nije došlo do amerikanizacije! I pored korone ostali smo zdravi u glavi!

Nakon 10 godina, stadion Tašmajdan, kao simbol beogradske urbane muzičke scene, otvoriće kapije za publiku hip-hop benda Beogradski sindikat, poznatog po jedinstvenim društvenim porukama, a posebno koncertima koji se opisuju kao legendarni.

Umetnici ove grupe pozivaju na ovaj fascinantni događaj sa osmehom, puno pozitivne energije i ljubavi prema onome što rade.

BS će nakon duže pauze ponovo ugostiti svoju publiku 11. juna i time, kako kažu, osvežiti svoje slušaoce novom energijom, jer će 30. maja, uoči koncerta, objaviti svoju novu pesmu "Stara garda", u kojoj je gostovao pevač Nikola Rokvić.

Poslednja pesma dokaz je da su zadržali svoj autentičan kritički stav. - Spremniji smo, bolje pišemo. Sazreli smo kao grupa prijatelja, ali i kao ljudi. Individualistički ego se kroz godine izbrusi, ali se i dalje bavimo aktuelnim temama. Ponekad smo i samokritični, kritikujemo nas u ovom materijalnom svetu, kao što je to slučaj u našoj najsvežijoj pesmi - "Među zvezdama" - poručio je član grupe Boško Ćirković, poznatiji kao Škabo, koji je za Kurir otkrio šta očekuje od ovog koncerta.

foto: ATA images

Da li su vam falili koncerti i druženje s publikom?

- Nije nedostajao kontakt s publikom, s obzirom na to da šest godina držim radnju u kojoj prodajem sve što je vezano za Beogradski sindikat. Verujem da sam deo te publike već video uživo i da sam s njima i popričao. Koncerti nam jesu falili. To je izuzetno divan osećaj, uglavnom mi kažu: "Hvala vam za divnu muziku, vaša muzika mi je pomogla", a to je ono najviše što mi želimo. Mi smo dostupni ljudi, uglavnom svuda idem peške, pa tako imam priliku da sretnem deo svoje publike. Meni je privilegija da imam takve priče u životu. Pre nekoliko godina otišao sam s drugom iz Amerike na neku žurku na kojoj je gostovao Vlade Divac. Ja sam mu bacio kosku i rekao mu: "Brate, svaka čast", na šta je moj drug iz Amerike ostao u čudu, jer se kod njih "poznati" ne pojavljuju u javnosti i do njih je teško doći, pa u tom smislu kažem, kod nas još uvek nije došlo do te amerikanizacije, te smo mi vrlo dostupni.

Šta je bio razlog pauze od 10 godina?

- Uvek smo pucali na veliko, a nailazili smo te na neke političke, socijalne i mnoge druge prepreke. Još kad se tome dodaju ove dve godine, što se kaže, tri na karte, to jest, tri na koronu, i eto, desilo se 10 godina, ali sad smo zagrizli, odlučni smo da sve to da rešimo i biće sjajno!

foto: ATA images

Ovaj koncert biće zbir svih poruka koje ste do sada prenosili svojoj publici, šta mislite, koja će biti najjača?

- Korona i globalno ludilo su modus operandi cele civilizacije, samo je sada doživela kulminaciju. Dosta smo se distancirali od toga, te mi kroz pesme samo govorimo svoje mišljenje, a ta poruka koju smo mi, prvenstveno instinktivno formulisali i u čiji se sliv ulivaju sve naše poruke je - ostanite zdravi u glavi, držite se svi zajedno i mislite tom svojom glavom.

Da li stihovi najaktuelnije pesme "Borbi neće doći kraj nikada" predstavljaju trenutno stanje u svetu?

- Zapravo, pesma je iz 2015. godine, autentična pesma, ali je vremeplov. Interesantno je koliko je apsolutno primenljiva i danas. Kad pogodiš srž problema, on može samo stilski da se menja, ali suština ostaje vanvremenska. Najvažnije je, u ovoj umetnosti, izražavanje mišljenja, emocija, stava.

Za kraj, pevač se obratio svojoj sadašnjoj, ali i budućoj publici:

- Prvo dođite, vrata su otvorena, doživite, posle sabirajte utiske sa svojim bližnjima, ako vam prenesemo barem delić pozitivne energije, vredelo je.

(Kurir.rs/Mina Petrović)

